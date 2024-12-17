Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC VINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 164 Đê La Thành nhỏ ,P. Thổ Quan, Đống Đa, Quận Đống Đa

Kế toán trưởng

• Quản lý chung hoạt động của phòng kế toán, tổ chức cải tiến, hoàn thiện chế độ hạch toán kế toán theo quy định của Luật kế toán.

• Hoàn thiện quy trình của Phòng kế toán, đảm bảo hóa đơn, chứng từ đầy đủ và được lưu trữ khoa học.

• Giám sát việc bảo quản, lưu trữ chứng từ, sổ sách, chứng từ kế toán...

• Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán, phân công việc cho các thành viên của Phòng kế toán.

• Phối hợp xây dựng, tổ chức, chuẩn hóa hệ thống các quy trình, quy định, quy chế, biểu mẫu.. liên quan đến hoạt động kế toán – tài chính của Công ty.

• Theo dõi, rà soát tất cả các hóa đơn khai thuế hàng tháng.

• Kiểm tra số thuế GTGT, thuế thu nhập cá nhân hàng tháng trước khi chốt báo cáo.

• Lập và kiểm tra báo cáo tài chính định kì: tháng, quý, năm.

• Làm việc với cơ quan thuế, quyết toán thuế

• Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc về hoạt động của phòng kế toán

• Chủ động xử lý công việc kịp thời, hiệu quả.

• Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của ban giám đốc.

Yêu Cầu Công Việc

• Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính kế toán.

• Kinh nghiệm: 02 năm làm Kế toán trưởng

• Sử dụng thành thạo tin học văn

• Có khả năng tự quản lý thời gian, làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

• Cẩn thận, chú ý đến chi tiết và có tư duy phân tích.

• Trung thực, độc lập trong suy nghĩ và hành động, có trách nhiệm cao với công việc.

• Tuân thủ các quy định và chính sách của công ty.

Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC VINH Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: thỏa thuận theo năng lực.

• Hỗ trợ ăn trưa tại công ty.

• Hưởng tháng lương thứ 13 + thưởng năm.

• Đi du lịch hàng năm theo chế độ công ty.

• Được đóng đầy đủ BHXH theo quy định của nhà nước

• Được nghỉ lễ tết theo luật Lao động quy định của nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ TRUYỀN THÔNG ĐỨC VINH

