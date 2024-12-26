Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
kế toán tổng hợp
giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Học vấn Cử nhân
- Kinh nghiệm 2 - 5 năm kinh nghiệm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch
Quà chúc mừng sinh nhật
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
Được review 2 lần trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ A&B VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
