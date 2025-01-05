Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần TSG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 5, CT1, Tòa The Pride, La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 22 - 30 Triệu

Theo dõi và hạch toán đầy đủ, chính xác vật tư, vật liệu, hàng hóa, thành phẩm tại Nhà máy (hàng tồn kho, xuất nhập trong kỳ)

Theo dõi hàng hóa, vật tư, vật liệu mua về, công nợ với nhà cung cấp.

Theo dõi công nợ phải thu, công nợ phải trả.

Tính giá thành sản xuất và giá vốn hàng hóa bán trên cơ sở có định mức vật tư, vật liệu, nhân công, khấu hao tài sản...

Mở sổ theo dõi TSCĐ và khấu hao TSCĐ. Mở sổ theo dõi CCDC.

Theo dõi tình hình sử dụng vật tư, vật liệu theo định mức và những quy định đã ban hành nhằm kịp thời phát hiện những bất hợp lý, lãng phí trong quá trình sử dụng.

Tập hợp, lưu trữ, bảo quản chứng tù kế toán phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan thuế, bảo mật số liệu kế toán.

Chịu trách nhiệm sử dụng và khai thác hiệu quả phần mềm kế toán.

Tính lương cho CBNV của Nhà máy.

Làm báo cáo thuế, báo cáo tài chính.

Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành liên quan.

- Có ít nhất 4 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng tại Công ty sản xuất;

- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán

- Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập;

- Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, tổng hợp

Tại Công ty cổ phần TSG Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương, thưởng, phụ cấp ăn trưa (Công ty có bếp ăn) , phụ cấp xăng xe, điện thoại...

- Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành, khám sức khỏe định kỳ; du lịch hàng năm; nghỉ các ngày lễ tết...

- Được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của công ty, thưởng các ngày lễ tết trong năm, lương tháng 13...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

- Tham gia các hoạt động, phong trào vui chơi thường niên của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TSG Việt Nam

