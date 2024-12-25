Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Huy Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu

Mức lương 25 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A3 ngõ 217 La Thành, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Quản lý tài chính và kế toán:

Chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm soát và vận hành toàn bộ hoạt động kế toán của công ty, đảm bảo minh bạch và chính xác.

Xây dựng và kiểm tra báo cáo tài chính định kỳ theo đúng quy định pháp luật.

Chuyên trách về thuế:

Lập kế hoạch thuế hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa chi phí thuế hợp pháp.

Chịu trách nhiệm kê khai, quyết toán các loại thuế (GTGT, TNDN, TTĐB, thuế nhập khẩu,...) đúng thời hạn.

Theo dõi và cập nhật các thay đổi về chính sách thuế, đưa ra các giải pháp phù hợp cho công ty.

Làm việc với cơ quan thuế khi có yêu cầu kiểm tra, thanh tra.

Quản lý chi phí và dòng tiền:

Kiểm soát các khoản thu chi, dòng tiền của công ty, đảm bảo tính hợp lý và hiệu quả.

Xây dựng và thực hiện các báo cáo tài chính, dòng tiền định kỳ.

Tư vấn chiến lược tài chính:

Phân tích các chỉ số tài chính, đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc đưa ra quyết định chiến lược liên quan đến tài chính và thuế.

Kiểm soát nội bộ:

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, đảm bảo tuân thủ quy trình kế toán, tài chính và pháp lý.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kế toán thực hiện đúng quy định.

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ và kinh nghiệm:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, trong đó tối thiểu 3 năm làm kế toán trưởng hoặc tương đương.

Ưu tiên ứng viên đã từng làm trong lĩnh vực phân phối, kinh doanh hàng tiêu dùng.

Chứng chỉ và kỹ năng:

Có chứng chỉ kế toán trưởng.

Am hiểu sâu về các quy định pháp luật về kế toán, thuế và tài chính doanh nghiệp.

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.

Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm kế toán thông dụng (MISA, FAST,...).

Phẩm chất cá nhân:

Trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ và có tinh thần trách nhiệm cao.

Khả năng quản lý đội nhóm, làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc.

Tại Công ty Cổ phần Huy Phong Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng doanh số: 30.000.000 đồng/tháng

Ăn trưa, gửi xe miễn phí tại công ty, thưởng ngày lễ, Tết đầy đủ.

Được hưởng đầy đủ các chế độ, quyền lợi theo pháp luật quy định.

Chế độ đãi ngộ xứng đáng với năng lực chuyên môn và hiệu quả công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cơ hội thăng tiến cao.

Được tham gia nhiều event, tiệc, hội nghị về rượu vang để nâng cao kiến thức và mở rộng quan hệ...vv.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Huy Phong

