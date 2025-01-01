Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần tập đoàn MBG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần tập đoàn MBG
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/02/2025
Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 9 ngách 61/4 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham mưu cho lãnh đạo về công tác kiểm soát hoạt động tài chính.
Quản lý hệ thống kế toán, sổ sách kế toán, hóa đơn – chứng từ doanh nghiệp
Quản lý, điều hành công việc của cán bộ, nhân viên trong phòng.
Quản lý kế toán Công ty con, Công ty liên kết
Phối hợp thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.
Kiểm soát các Báo cáo tài chính (quý, năm), Báo cáo quản trị, Báo cáo thuế và các Báo cáo khác theo yêu cầu của các cơ quan chức năng, Ban lãnh đạo công ty
Tổ chức lưu trữ, bảo quản các loại hồ sơ, sổ sách, chứng từ liên quan đến hoạt động kế toán tài chính trong công ty
Xây dựng chiến lược tài chính ngắn hạn, dài hạn và kế hoạch tài chính toàn Công ty hàng năm, hàng quý, hàng tháng.
Thực hiện quyết toán và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán các loại thuế, báo cáo cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo luân chuyển tiền tệ... hàng tháng, quý, năm và làm việc với Cơ quan Thuế, Kiểm toán.
Chịu trách nhiệm về việc giao dịch với các cơ quan nhà nước: Thuế, Kiểm toán, Sở kế hoạch và đầu tư, Kho bạc nhà nước và các đối tác khách hàng, ngân hàng, nhà cung cấp.
Xét duyệt các báo cáo kế toán, thống kê và báo cáo tài chính của đơn vị lập, tổng hợp đầy đủ và gửi đúng hạn báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán tài chính của Công ty theo chế độ quy định của Bộ Tài Chính.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.
Có ít nhất 3 năm ở vị trí kế toán trưởng
Hiểu biết các quy định liên quan đến kế toán, kiểm toán, thuế, quản trị rủi ro; các quy định Công ty niêm yết.
Nắm vững các chính sách, chế độ Tài chính - Kế toán, Thuế ; quản lý tài chính hiện hành.
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu áp lực công việc cao.
Thành thạo các kỹ năng vi tính văn phòng và phần mềm kế toán.

Tại Công ty Cổ phần tập đoàn MBG Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 22 - 35 triệu và deal lương tuỳ theo năng lực.
Được kế toán trưởng của công ty đào tạo trực tiếp
Đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.
Làm việc trong một môi trường mà sự đổi mới, niềm đam mê và niềm tin là giá trị cốt lõi.
Được tự do sáng tạo và phát triển các thế mạnh của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Công ty Cổ phần tập đoàn MBG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9 ngách 61/4 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội

