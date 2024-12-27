Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển Chưa cập nhật Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự, công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán của đơn vị mình phụ trách.

Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.

Quyết toán thuế, giải trình số liệu với kiểm toán, cơ quan thuế.

Hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên kế toán dưới quyền.

Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.

Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hợp nhất, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Tổng Giám đốc.

Tham mưu cho BGĐ, xây dựng và kiểm toán hệ thống Quản lý Tài chính – Kế toán phù hợp với các quy định của Pháp luật và đặc tính kinh doanh của Công ty.

Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ , tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán, tài chính, kiểm toán.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán trưởng hoặc có từ 5 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán tổng hợp và có chứng chỉ kế toán trưởng. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về ngành năng lượng, dự án điện gió điện mặt trời.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc với các công ty nước ngoài

Có kinh nghiệm và am hiểu các quy định pháp luật về thuế; nguyên tắc chuẩn mực tài chính, kế toán.

Có kỹ năng đào tạo nhân viên, khả năng tư duy và phân tích công việc tốt.

Có thể làm ngoài giờ muộn (lặp lại mỗi tháng, khoảng 1 tuần).

Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực

Thưởng Lễ, Tết, nghỉ phép năm

Được đảm bảo các quyền lợi, chế độ theo quy định của Pháp Luật Lao động và các chính sách phúc lợi của Công ty

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo quy định, ký kết Hợp đồng lao động sau thời gian thử việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, cạnh tranh, phát triển, năng động, có nhiều cơ hội thăng tiến

Được trang bị các phương tiện làm việc đầy đủ

Du lịch, nghỉ dưỡng hàng năm của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.