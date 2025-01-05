Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT
Ngày đăng tuyển: 05/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/02/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25BT2 Đạm Phương, Linh Đàm, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Quản lý, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi sổ sách kế toán
- Xây dựng kế hoạch, tham mưu cho BGĐ các quyết định về chính sách, quản lý tài chính đúng pháp luật, phù hợp với tình hình của Công ty
- Xây dựng, tổ chức và chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định liên quan đến hoạt động thu, chi tài chính
- Lập báo cáo tài chính hàng quý, năm tài chính hoặc theo yêu cầu của BGĐ tại từng thời điểm
- Quản lý và kiểm soát hoạt động của phòng
- Các công việc khác theo sự phân công của BGĐ

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán.
- Năm vững, am hiểu quy định pháp luật về tài chính kế toán, nguyên tắc chuẩn mực tài chính kế toán
- Có kinh nghiệm ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên các ứng viên đã làm về các công ty truyền thông

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Lương TT
- Đầy đủ chế độ của BHXH và các các quy định khác của Luật lao động.
- Thời gian làm việc: 8h30 đến 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6.
- Chế độ phúc lợi: tham gia các hoạt động tập thể như Sports day, Team building, Year End Party,...
- Có tháng lương thứ 13 và các khoản thưởng khác theo thực tế.
- Hỗ trợ ăn trưa.
- Và các chế độ khác của công ty sẽ trao đổi cụ thể khi phỏng vấn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ NỘI DUNG SỐ VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ĐKKD: Tầng 4 - tòa nhà 180 Triệu Việt Vương, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Trụ sở làm việc: 269 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

