Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 18/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 52 Ngọc Lâm, Long Biên, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, nhân sự của công ty.
- Xây dựng hệ thống quản lý, cơ chế quản lý của hoạt động tài chính– kế toán.
- Thiết lập quy trình, biểu mẫu kế toán phù hợp với các quy định của pháp luật và đặc điểm của công ty.
- Hướng dẫn, giám sát, kiểm duyệt cuối cùng mọi công tác liên quan đến công việc, phần hành kế toán, cũng như tổ chức & thực hiện các công việc liên quan đến nghiệp vụ tài chính kế toán.
- Cân đối dữ liệu đầu vào, đầu ra để đưa ra giải pháp tối ưu hóa số thuế phải nộp.
- Theo dõi và tối ưu các khoản chi phí. Phân tích chi tiết các khoản mục chi phí của công ty, từ đó đề xuất các biện pháp kiểm soát chi phí hiệu quả theo mục tiêu đề ra.
- Tham mưu cho Ban lãnh đạo về công tác kiểm soát, tình trạng sử dụng dòng tiền, các phương án tài chính tối ưu.
- Dự báo các nhu cầu tài chính để thiết lập nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu, lập kế hoạch tài chính & cân đối tài chính phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty.
- Xây dựng kế hoạch doanh thu – chi phí, lo nguồn vốn theo tháng, quý, năm. Triển khai thực hiện theo kế hoạch được phê duyệt.
- Thiết lập quan hệ với các cơ quan liên quan như: Thuế, ngân hàng, BHXH,. ... để kịp thời cập nhật những yêu cầu, chính sách mới.
- Kiểm tra các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo thống kê, Quyết toán thuế,... theo quy định.
- Kiểm tra, quản lý qui trình lập hồ sơ, sổ sách, nhập dữ liệu kế toán, hạch toán,.., bảo đảm số liệu kế toán chính xác, trung thực, kịp thời và đầy đủ của toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Giải trình số liệu kế toán với cơ quan thuế khi có yêu cầu thanh tra, quyết toán.
- Lập và phân tích báo cáo quản trị và các chỉ số tài chính quan trọng, báo cáo doanh thu, chi phí, lợi nhuận, nhận diện chi phí biến động tăng/giảm để nhằm nâng cao hiệu quả Kinh doanh, đề xuất giải pháp tối ưu chi phí.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên nghành tài chính, kế toán, kiến thức mạnh về nội bộ, quản trị.
Kinh nghiệm: Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên đã từng làm cho các công ty về thang máy, xây dựng, kiến trúc...
Thông thạo tin học văn phòng. Biết sử dụng các phần mềm kế toán (MISA AMIS là một lợi thế).
Kỹ năng quản lý, lãnh đạo, giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực cao.
Năng lực tổ chức, sắp xếp tốt, có khả năng phân tích, đánh giá.
Hiểu rõ và thường xuyên cập nhật pháp luật Kế toán, quy định Thuế, Pháp lý...để thực hiện đúng và đầy đủ Luật.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận, cạnh tranh theo năng lực.
Tham gia Bảo hiểm theo quy định của Luật lao động & Công ty.
Hưởng các chế độ theo quy định của Luật lao động & Công ty.
Thưởng, nghỉ các ngày lễ, Tết theo quy định, thưởng lương tháng 13...
Liên hoan, vui chơi định kì, du lịch, nghỉ dưỡng do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY YAMASU VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 52 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

