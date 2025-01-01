Tuyển Kế toán trưởng Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 01/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/01/2025
Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế tháng, báo cáo tài chính tháng, hồ sơ quyết toán thuế năm tài chính, báo cáo tài chính năm.
- Tổ chức thực hiện quy trình, nghiệp vụ kế toán, quản lý chứng từ sổ sách đáp ứng công tác kế toán phù hợp với quy định của công ty và nhà nước.
- Quyết toán thuế, giải trình số liệu với cơ quan thuế.
- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan ban ngành liên quan.
- Chịu trách nhiệm về tính minh bạch, chuẩn xác của số liệu kế toán.
- Lập các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho Ban Giám đốc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động tài chính kế toán theo yêu cầu của Ban giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: trên 30 tuổi;
- Có chứng chỉ Kế toán trưởng, có kinh nghiệm Kế toán trưởng từ 3-5 năm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính/Kế toán.
- Tin học: thành thạo MS Office: Word, Excel, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán
- Có kiến thức chuyên môn tốt về xử lý các nghiệp vụ phát sinh chuyên môn, có kinh nghiệm quyết toán thuế.
- Trung thực, có trách nhiệm cao, chịu được áp lực.

Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cạnh tranh
2. Thưởng tháng, thưởng năm
3. Tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
4. Môi trường làm việc quốc tế chuyên nghiệp, thân thiện
5. Tham gia đào tạo tại trụ sở chính tại Trung Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Jomoo Kitchen & Bath Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 21, Tòa nhà IDMC Mỹ Đình, Số 15 đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

