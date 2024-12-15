Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Kế toán trưởng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: BT6/16A1 khu biệt thự làng Việt Kiều Châu Âu

- Mỗ Lao

- Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

1. Quản lý và giám sát các hoạt động thường ngày của Phòng kế toán. Kế toán trưởnglà người lãnh đạo của phòng, chịu trách nhiệm trước công ty (cơ quan; tổ chức; đơn vị) về tất cả hoạt động của phòng do mình phụ trách.
2. Quản lý và phân công công việc cho các nhân viên trong Phòng kế toán.
3. Tổ chức hệ thống kế toán của Công ty để tiến hành ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong hoạt động vận doanh của Cty, trên cơ sở không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy và tuân thủ pháp luật kế toán thống kê.,các chuẩn mực, thông tư kế toán,..
4. Lập kế hoạch hệ thống báo cáo thuế dựa trên số liệu mà các phòng ban liên quan cung cấp và đúng theo định hướng của Công ty.
5. Triển khai thực hiện kế hoạch báo cáo thuế.
6. Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán thuế.
7. Xây dựng các quy trình về bộ hồ sơ pháp lý liên quan đến quản lý nhà nước và cơ quan thuế trên toàn hệ thống .
8. Phân tích các chi phí liên quan đến tiền lương, điện nước và chi phí cùng loại, chi phí chung
10. Kiểm tra đối chiếu để phát hiện ra sai sót giữa sổ sách kế toán và thực tế.
11. Quản lí các hoạt động liên quan đến tài sản và nguồn vốn.
12. Giám sát và phân tích các dữ liệu kế toán để làm báo cáo tài chính
13. Đáp ứng các mục tiêu kế toán - tài chính của công ty.
14.Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước và Điều lệ Công ty.
15. Hoạch định, tổ chức, kiểm tra, duy trì và đổi mới theo hướng hiệu quả các nghiệp vụ kế toán quản trị.
16.Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thi hành kịp thời các chế độ, thể lệ tài chính, kế toán do Nhà nước ban hành cho các cấp thừa hành thuộc hệ thống kế toán – thống kê .
17. Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
18.Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, xây dựng đội ngũ kế toán viên của Công ty.
19. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và giám sát toàn bộ công việc của Phòng. Từ đó, kịp thời giải quyết các vướng mắc khó khăn; đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của phòng và mỗi thành viên đạt hiệu quả cao nhất; nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện công việc và năng lực làm việc của từng cán bộ nhân viên.
20.Báo cáo thường xuyên tình hình hoạt động của Phòng cho Giám Đốc Công ty; tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Giám Đốc.
21.Kế toán trưởng có trách nhiệm chủ trì các cuộc họp hội ý, định kỳ, Họp đột xuất để thảo luận và giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác của phòng hoặc của từng cá nhân. Tham gia các cuộc họp giao ban của Cơ quan; họp chuyên đề có liên quan đến nhiệm vụ của Phòng; hoặc cần đến sự phối hợp, kiểm tra đào tạo kế toán cho nhân viên.
22. Hoạch định và đưa ra những quyết định tài chính ngắn hạn.
23.Thực hiện các công việc theo chỉ đạo của BGĐ.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Tài chính – Kế toán
- Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phần mềm kế toán Misa)
- Yêu cầu 2 năm kinh nghiệm làm việc có liên quan cho vị trí này

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 20 đến 30 triệu (theo năng lực, trao đổi khi phỏng vấn)
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành như bảo hiểm, lương tháng 13, thưởng tết,.....
- Được hưởng các chế độ của công đoàn và công ty về nhà ở, chăm sóc sức khỏe,...
- Có cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến trong ngành spa
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở, chia sẻ, tôn trọng ý tưởng của mỗi thành viên.
- Team Building, year end party; khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MITU

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2, BT3/16A4 Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

