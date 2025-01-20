Tuyển Kế toán trưởng T&T Group làm việc tại Quảng Trị thu nhập Thỏa thuận

Tổ chức, điều hành, quản lý, giám sát, đôn đốc mọi nhân viên trong Phòng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chức năng của Phòng Kế Toán. Cụ thể là:

1. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty

- Xây dựng sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán; Xác định các chức danh công việc kế toán; Xây dựng các mô tả chức danh công việc; Định biên nhân sự kế toán từng thời kỳ;

- Đào tạo, tập huấn theo quy định của Tập đoàn và quy định pháp luật liên quan đến kế toán;

- Xây dựng các chính sách kế toán phù hợp cho Công ty, hệ thống quy chế, quy trình, quy định;

- Thiết kế hệ thống kế toán tài chính phù hợp: Hệ thống sổ sách, tài khoản, phần mềm kế toán, báo cáo, vv..

- Xác định các nhóm, loại chứng từ, sổ và báo cáo kế toán cần thực hiện để đảm bảo tuân thủ quy định từng thời kỳ và phù hợp với đặc điểm hoạt động;

- Xây dựng hệ thống biểu mẫu cho việc lập báo cáo tài chính Công ty;

- Tổ chức thực hiện việc lập chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ phát sinh, ghi chép, khóa sổ và lập các báo cáo tài chính phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán, theo quy định của Pháp luật và quy định nội bộ có liên quan trong việc lập và trình bày BCTC;

- Lưu trữ chứng từ kế toán.

- Làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán BCTC;

- Phối hợp cùng với phòng ban liên quan làm việc với kiểm toán độc lập trong việc kiểm toán các gói thầu/hạng mục công trình/ công trình/ báo cáo dự án hoàn thành.