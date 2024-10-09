Tuyển Kinh doanh/Bán hàng CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Lô C1C Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

1 - Kiểm tra các Hợp đồng – Phụ lục bán xe theo đúng các điều kiện của chính sách bán hàng. Trường hợp phát hiện sai sót, lập tức báo cáo cho các bộ phận liên quan để trình phương án xử lý.

2 - Theo dõi hoa hồng ngân hàng với các NH. Thu hồi hoa hồng của TVBH đối với NH không liên kết.

3 - Kiểm tra, xác nhận công nợ và ký duyệt Quyết toán giao xe cho khách hàng

4 - Kiểm tra các hồ sơ tạm ứng Đăng ký và Quyết toán đăng ký. Hạch toán chênh lệch khoản đăng ký xe.

5 - Theo dõi/kiểm tra/đối chiếu công nợ Phụ kiện MMV/phụ kiện khác với các NCC. Tiến hành lập đề nghị thanh toán đúng kỳ hạn thanh toán. Hạch toán giá vốn phụ kiện xe theo chính sách bán hàng.

6 - Kiểm tra các Đơn đặt hàng xe phát sinh & nhập kho xe kế toán. Lập báo cáo tồn kho xe định kỳ theo quy định

7 - Kiểm tra chính sách bán hàng, tính toán các khoản lương P2 cho Bộ phận Kinh doanh & các khoản chế tài (nếu có) hàng tháng.

8 - Trích trước và theo dõi hoàn nhập các chi phí theo Hợp đồng xe mới/xe cũ đúng kỳ nhưng chưa phát sinh.

9 - Lập các Báo cáo định kỳ

10 - Theo dõi tiến độ thanh toán các Hợp đồng xe, phối hợp BP Kinh doanh đốc thúc Khách hàng thanh toán theo tiến độ hợp đồng/Lập Kế hoạch thu tiền Xe mới gửi kế toán thanh toán/Lập bút toán điều chỉnh công nợ Xe (nếu có)

11 - Quản lý hồ sơ xe mới/cũ: nhận - bàn giao hồ sơ xe mới theo quy định. Kiểm tra công nợ và xuất hóa đơn xe theo yêu cầu.

12 - Theo dõi và lập báo cáo công nợ phải trả xe mới/phụ kiện ...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán

2. Trình độ ngoại ngữ: Không

3. Kinh nghiệm làm việc Từ 3 năm trở lên

4. Khả năng cần có Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, kỹ năng gõ văn bản nhanh, các phần mềm liên quan đến công việc, làm việc độc lập.

5. Đặc điểm cá nhân Trung thực, cẩn thận, chi tiết, Bảo mật thông tin

Thái độ sẵn sàng làm thêm và hỗ trợ; Có tinh thần trách nhiệm TeamWork

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng lễ, tết, tháng, quý,...

Du lịch hàng năm

Các chế độ theo quy định pháp luật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MOVEO NEW CITY

