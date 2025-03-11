Tuyển Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu

Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kiểm toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán nội bộ Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành

Mức lương
9 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 96A Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kiểm toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 10 Triệu

Lập chứng từ kế toán phát sinh hàng ngày.
Tính lương, doanh số, hoa hồng cho cán bộ công ty hàng tháng theo quy chế của Công ty.
Theo dõi doanh số, đốc thúc thu hồi công nợ của KH và kiểm tra chứng từ thanh toán cho các đối tác sản xuất;
Thực hiện những nội dung công việc khác theo sự phân công của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc Công ty trên cơ sở yêu cầu công việc của Phòng và Công ty.

Với Mức Lương 9 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học chuyên ngành tài chính kế toán. (Ưu tiên tốt nghiệp Học viện tài chính/ĐH Kinh tế quốc dân).
Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Trung thực, cẩn trọng, tư duy sáng tạo, nhanh nhẹn.

Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cứng: 9.000.000 – 10.000.000 vnđ/tháng
- Được hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động (BHXH, BHYT) và các chế độ thưởng trong các dịp lễ tết, thưởng hàng năm theo quy định của Công ty.
- Chế độ nghỉ mát hàng năm.
- Lương tháng thứ 13 + hiệu quả làm việc thưởng cuối năm.
- Chế độ Công Đoàn công ty: sinh nhật, hiếu hỉ, thăm hỏi ốm đau…
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và bình đẳng, đồng nghiệp thì hòa đồng, thân thiện.
- Được công ty traning và đào tạo bải bản, được tham dự các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lý.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Truyền Thông Trường Thành

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: C3 tầng 3 Tòa nhà 96 Định Công, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

