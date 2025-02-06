Tuyển Kiểm toán viên Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Imarket Viet Nam Co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 06/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/03/2025
Imarket Viet Nam Co., Ltd

Kiểm toán viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiểm toán viên Tại Imarket Viet Nam Co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Nội, Hanoi, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kiểm toán viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhiệm Vụ:
- Lập kế hoạch và quản lý dự án tổng thể
- Phân tích tính khả thi của dự án
- Rà soát và theo dõi tiến độ cấp phép ( Giấy phép )
- Triển khai và phối hợp với pháp chế để kiểm soát các văn bản pháp lý của dự án
- Phụ trách công tác đối ngoại
- Đào tạo, quản lý nhân sự cấp dưới, quản lý dự án
Mô tả công việc chi tiết:
- Lập kế hoạch kinh doanh thành lập Khu công nghiệp công nghệ cao
- Xây dựng quy hoạch toàn diện cho các Khu công nghiệp Hitech, xác định mục tiêu chiến lược, xác định các công ty, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh tiềm năng. Tiến hành nghiên cứu chi tiết về tính khả thi của dự án, phác thảo các chiến lược để đảm bảo khả năng tồn tại thương mại lâu dài.
- Xây dựng các kế hoạch thực hiện và chiến lược quản lý dài hạn để phát triển khu công nghiệp; Xây dựng tiến độ dự án và kế hoạch làm việc cho các giai đoạn phát triển khu công nghiệp khác nhau
- Hiểu và thực hiện các quy định, thủ tục cấp phép
- Xác định và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.
- Phối hợp soạn thảo hồ sơ hợp đồng với các bộ phận liên quan cho các dự án khu công nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Imarket Viet Nam Co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Imarket Viet Nam Co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Imarket Viet Nam Co., Ltd

Imarket Viet Nam Co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 12th Fl., Charmvit Tower, 117 Tran Duy Hung Str., Cau Giay Dist., Hanoi

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

