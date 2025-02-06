Tuyển Kiểm toán viên Imarket Viet Nam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Nhiệm Vụ:

- Lập kế hoạch và quản lý dự án tổng thể

- Phân tích tính khả thi của dự án

- Rà soát và theo dõi tiến độ cấp phép ( Giấy phép )

- Triển khai và phối hợp với pháp chế để kiểm soát các văn bản pháp lý của dự án

- Phụ trách công tác đối ngoại

- Đào tạo, quản lý nhân sự cấp dưới, quản lý dự án

Mô tả công việc chi tiết:

- Lập kế hoạch kinh doanh thành lập Khu công nghiệp công nghệ cao

- Xây dựng quy hoạch toàn diện cho các Khu công nghiệp Hitech, xác định mục tiêu chiến lược, xác định các công ty, nhà đầu tư và đối tác kinh doanh tiềm năng. Tiến hành nghiên cứu chi tiết về tính khả thi của dự án, phác thảo các chiến lược để đảm bảo khả năng tồn tại thương mại lâu dài.

- Xây dựng các kế hoạch thực hiện và chiến lược quản lý dài hạn để phát triển khu công nghiệp; Xây dựng tiến độ dự án và kế hoạch làm việc cho các giai đoạn phát triển khu công nghiệp khác nhau

- Hiểu và thực hiện các quy định, thủ tục cấp phép

- Xác định và chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan đến dự án.

- Phối hợp soạn thảo hồ sơ hợp đồng với các bộ phận liên quan cho các dự án khu công nghiệp.