Tuyển Kiến trúc sư Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel làm việc tại Hậu Giang thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel
Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hậu Giang: 65 Võ Văn Kiệt, Phường 5, TP Vị Thanh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
Thực hiện thiết kế nhà dân dụng, thiết kế nội thất.
Tiếp xúc khách hàng.
Thực hiện thiết kế bản vẽ mặt bằng, dựng 3D, Render nội ngoại thất, các bản vẽ thiết kế thi công chi tiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự điều động của BGĐ.
Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành: Kiến trúc
Tuổi không quá 28. Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan đến công việc: Revit, 3D Max, Sketchup...
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương.
Ưu tiên người địa phương.
Tại Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 10.000.000 trở lên + Thưởng.
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp tại Viettel, có cơ hội được học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
Thưởng các dịp Lễ, thưởng quý, năm theo hiệu quả công việc.
Có cơ hội được thăng tiến theo chính sách của Công ty.
Có cơ hội được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp của Công ty,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công trình Viettel Hậu Giang - Tổng Công ty Cổ phần Công Trình Viettel
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
