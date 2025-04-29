Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú làm việc tại Lâm Đồng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú
Ngày đăng tuyển: 29/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/06/2025
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 75 Trạng Trình, phường 9, thành phố Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiếp nhận, nắm bắt concept của khách hàng.
- Phụ trách thiết kế ý tưởng, lên concept 2D, 3D.
- Hợp tác cùng các bộ phận để hoàn thiện dự án.
- Phối hợp thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học khối ngành Kiến trúc, Nội thất.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Sketch Up, 3DS Max, Auto Cad, Photoshop, VRAY, Corola và các phần mềm cơ bản khác...
- Giàu ý tưởng, sáng tạo, có gu thẩm mỹ, có khả năng tư duy thiết kế tốt, tỉ mỉ, cẩn thận
- Có tính kỷ luật cao và trách nhiệm nhiệt tình với công việc, công ty. (Ứng viên quan tâm xin gửi CV, hình ảnh thiết kế 3D, 2D).

Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.
- Lương thỏa thuận theo đúng năng lực.
- Chế độ đãi ngộ và mọi phúc lợi khác theo quy định của công ty.
- Đóng BHYT, BHXH, BHTN đầy đủ.
- Thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc cuối năm.
- Nơi làm việc: Tp. Đà Lạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Đầu tư Xây dựng Nguyên Phú

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 75 Trạng Trình, phường 9

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

