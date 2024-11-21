Tuyển Thiết kế cảnh quan CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Thiết kế cảnh quan Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham gia triển khai bản vẽ dự án (cảnh quan, artwork, façade): tổng mặt bằng, thiết kế, thể hiện phân khu 2D, các file trình chiếu, các file tham khảo....

- Phối hợp với các bộ phận và các đơn vị đối tác: lưu trữ và cung cấp các bản vẽ thiết kế theo yêu cầu.

- Quản lý hồ sơ và tiến độ bản vẽ của dự án.

- Thực hiện các bản vẽ được giao

- Thực hiện các công việc khác liên quan.

- Làm việc từ 8h-17h từ thứ 2 đến sáng thứ 7.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tư duy tốt về thiết kế, có ý liên kết trong phối cảnh, có kiến thức tốt về vật liệu, màu sắc.

- Kinh nghiệm làm việc từ 2 năm.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm diễn họa: Autocad, sketchup, lumion, ....

- Thành thạo tin học văn phòng và trình bày trong Power Point

- Biết tiếng anh là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tham gia chương trình nghỉ mát hàng năm

- Quà chúc mừng sinh nhật

- Làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 6 từ 8h -17h; Thứ 7 làm buổi sáng từ 8h -12h.

- Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết...12 ngày phép năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin