Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Văn phòng Công ty, Toà nhà Vinaincon số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp trường Cao đẳng, Đại học xây dựng/Đại học kiến trúc chuyên ngành Kiến trúc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Revit Architect ,3D Max, AutoCad, Photoshop.... ,
- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo & đi công tác khi được điều động.
đi công tác khi được điều động.
- Tiếng Anh: Viết và đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế nhà xưởng Công nghiệp và có Chứng chỉ nghề.
Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận.
- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại, sinh nhật.....
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
