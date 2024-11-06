Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

Kiến trúc sư

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Văn phòng Công ty, Toà nhà Vinaincon số 5 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội., Ba Đình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trường Cao đẳng, Đại học xây dựng/Đại học kiến trúc chuyên ngành Kiến trúc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Revit Architect ,3D Max, AutoCad, Photoshop.... ,
- Đam mê nghề nghiệp, năng động, nhiệt tình và cầu thị. Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, sáng tạo & đi công tác khi được điều động.
đi công tác khi được điều động.
- Tiếng Anh: Viết và đọc hiểu bản vẽ, tài liệu; giao tiếp tốt là một lợi thế.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về thiết kế nhà xưởng Công nghiệp và có Chứng chỉ nghề.

Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: Thỏa thuận.
- Được hưởng: lương tháng thứ 13, theo kết quả SXKD, theo hiệu quả dự án.
- BHXH và các quyền lợi khác theo qui định của Pháp luật.
- Hàng năm có các chế độ phúc lợi của Công ty: Nghỉ mát, dã ngoại, sinh nhật.....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

Công ty cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Vinaincon

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lầu 3 tòa nhà Vinaincon số 5 LÁng Hạ, P. Thành Công, Q. Ba Đình, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-kien-truc-su-thu-nhap-thoa-thuan-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job243380
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Tuyển Quản lý/Trưởng phòng vận hành Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV) làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (Modern Bank of Vietnam - MBV)
Hạn nộp: 12/10/2025
Hải Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Tuyển Trưởng phòng nhân sự CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MINGLEI (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 14/10/2025
Đồng Nai Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA) làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ELECTRONIC TRIPOD VIỆT NAM (BIÊN HÒA)
Hạn nộp: 13/10/2025
Đồng Nai Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 27 Triệu
Công Ty CP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC SCENE PLUS
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 6 USD
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Tập Đoàn Bee Group
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 3 - 6 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kiến trúc sư Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Tuyển Kiến trúc sư Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng An Điền
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư INFINITY GROUP
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Tuyển Kiến trúc sư Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 1 USD
Thien Phuoc Investment Construction Co., Ltd
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kim Oanh
Hạn nộp: 11/09/2025
Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần tập đoàn OA làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 13 Triệu Công ty cổ phần tập đoàn OA
7 - 13 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN INTELLIFE
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TMC INVEST làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TMC INVEST
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BYD VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ NỘI THẤT VÀ XÂY DỰNG KHÔNG GIAN SỐNG
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
13 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Và Xây Dựng Long Việt
18 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng và Thương mại Minh Vũ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DELICATE DECOR VIỆT NAM
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN UY LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN UY LỘC
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & TRUYỀN THÔNG KIẾN VIỆT
9 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần xây dựng và tư vấn Alpha
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương
14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần xây dựng TEG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công ty Cổ phần xây dựng TEG
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần phát triển WEDO làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần phát triển WEDO
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty CP Thiết kế Kiến trúc xây dựng và Tư vấn đầu tư Đông Dương
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu Công ty cổ phần Kiến trúc xây dựng Jicaroom
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Famiplus làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Famiplus
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG ACUD VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu Công ty CP Kiến trúc xây dựng Hoàn Mỹ
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN B5 STUDIO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN B5 STUDIO
12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TNT
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH EYHOMES.VN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu Công ty TNHH EYHOMES.VN
9 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Minh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,500 USD Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Và Quản Lý Dự Án Hà Nội
Trên 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty CP Giải pháp kinh doanh Corex
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiến trúc sư Dpe Engineering & Construction., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Dpe Engineering & Construction., JSC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư BBarchitects làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1,000 USD BBarchitects
500 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Những Kiến Trúc Sư H&p làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu Công Ty CP Những Kiến Trúc Sư H&p
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm