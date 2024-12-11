Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Vinhomes OceanPark 1, Văn Giang, Hưng Yên, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện việc giám sát dự án từ lúc bắt đầu triển khai cho đến khi hoàn thiện công trình. Công tác này giúp kiến trúc sư luôn đảm bảo công trình thi công đúng bản vẽ và có tính thực tiễn cao.

Gặp gỡ khách hàng để bàn về yêu cầu, nhu cầu, mục tiêu, mong muốn và ngân sách của dự án.

Lên ý tưởng thiết kế các dự án và trình bày đề xuất qua bản vẽ sơ bộ, bản vẽ chi tiết, bản vẽ chỉnh sửa,..

Trao đổi với kỹ sư/ chuyên gia và khách hàng để bàn về tínhkhả thi của bản vẽ.

Xác định chính xác các nguồn nguyên vật liệu cần thiết để tạo dựng một công trình đúng với thiết kế.

Tiến hành xây dựng kế hoạch chi tiết và tạo hình ảnh mô phỏng 3D bằng phần mềm CAD.

Làm việc với các bên: nhà thầu, kỹ sư xây dựng, chuyên viên khảo sát để xác định thời gian thi công và đưa bản vẽ triển khai vào thực tế.

Điều phối công việc giữa các nhà thầu trong một công trình, đảm bảo dự án đạt tiêu chuẩn xây dựng, đặc thù và đúng quy định pháp luật.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêucầu

Tốt nghiệp Đại Học trở lên chuyênngành kiến trúc, xây dựng.

Có khả năng thiết kế Concept và chủ trì thiết kế, vẽ 3D.

Thành thạo Sketchup, 3Dmax, Photoshop, Autocad.

Ưu tiên có kinh nghiệmlàm về lĩnh vực nhà công nghiệp.

Sửdụng thành thạo các phần mềm phục vụ công việc như MS Office,Autocad, thành thạo MS Project là 1 lợi thế.

Cókhả năng chịu áp lực công việc tốt, có tinh thần cầu tiến, yêu nghề và chuyên tâm với công việc.

Cókỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Có kỹ năng đàm phán là một lợi thế.

Biết Tiếng Anh là một lợi thế.

Kỹnăng

Kỹ năng giao tiếp bằng hình ảnh qua bản vẽ, bản thiết kế.

Kỹ năng vẽ trêncác phần mềm côngnghệ, vẽ 3D.

Kỹ năng tư duyvà sáng tạo.

Kỹ năng giao tiếp để làm việc với khách hàng, các đồng nghiệp,nhà thầu,..

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận.

Đóng BHXH

Xét duyệt tăng lương: 1 năm/lần.

Hoạt động team building và đào tạo kỹ năng,kiến thức khác.

12 ngày nghỉ phép/năm có thể quy đổi thành tiền.

Môi trường làm việc chuyênnghiệp, hướng đến sức khỏe và phát triển cá nhân.

Hoạt động giải tríhàng tuần, cung cấp bữa ăn chất lượng mỗi ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TẬP ĐOÀN THÁI MINH

