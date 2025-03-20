Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT A DESIGN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 688/24C Tân Kỳ Tân Quý, Bình Hưng Hoà A, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Phối hợp với kiến trúc sư, kỹ sư và các chuyên gia khác trong quá trình thiết kế và thi công.

Thực hiện các bản vẽ kỹ thuật chi tiết, bản vẽ thi công, bản vẽ lắp đặt.

Lập kế hoạch và giám sát tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng công trình.

Quản lý vật liệu, thiết bị và nhân công trong quá trình thi công.

Kiểm tra và nghiệm thu công trình trước khi bàn giao cho khách hàng.

Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Báo cáo tiến độ công việc và các vấn đề liên quan đến quản lý dự án cho cấp trên.

Tham gia các cuộc họp, trao đổi với khách hàng và các bên liên quan.

Đề xuất các giải pháp tối ưu hóa chi phí và thời gian thi công.

Cập nhật kiến thức chuyên môn và công nghệ mới trong lĩnh vực kiến trúc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và giám sát thi công.

Thành thạo các phần mềm thiết kế kiến trúc như AutoCAD, Revit, SketchUp, 3ds Max...

Có khả năng đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, lập dự toán và quản lý chi phí.

Có kinh nghiệm quản lý dự án, điều phối nhân công và vật liệu.

Khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống tốt.

Am hiểu về các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Có khả năng sử dụng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT A DESIGN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thưởng các ngày lễ, tết, thưởng hiệu quả công việc.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT A DESIGN

