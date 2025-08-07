Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW
Ngày đăng tuyển: 07/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/09/2025
CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 135 Đường Số 12, KDC Cityland, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ BGĐ các công việc liên quan đến pháp chế doanh nghiệp
Soạn thảo, kiểm tra các văn bản pháp lý
Cập nhật tin tức liên quan đến pháp lý khi có thay đổi
Hỗ trợ đội ngũ marketing xây dựng nội dung truyền thông cho Công ty;
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học đại học chuyên ngành Luật, có ý định học Luật Sư
Ưu tiên sinh viên năm 3 và 4, năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi.
Không yêu cầu kinh nghiệm chỉ cần đam mê học luật và tinh thần cầu tiến
Cẩn thận, trung thực, chịu trách nhiệm với công việc.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.
Có máy tính laptop cá nhân
Parttime/Fulltime
Thời gian hợp tác tối thiểu 12 tháng

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp theo thỏa thuận
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển.
Được làm việc chuyên về pháp lý phục vụ làm pháp chế doanh nghiệp.
Được tiếp cận kiến thức cho việc học Luật Sư tại Học Viện Tư Pháp.
Được đào tạo để thực hiện công việc.
Được xác nhận thực tập và hỗ trợ tài liệu/hồ sơ cho việc tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 135 Đường Số 12, KDC Cityland, P.10, Q.Gò Vấp, TP HCMM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

