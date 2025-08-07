Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Đường Số 12, KDC Cityland, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ BGĐ các công việc liên quan đến pháp chế doanh nghiệp

Soạn thảo, kiểm tra các văn bản pháp lý

Cập nhật tin tức liên quan đến pháp lý khi có thay đổi

Hỗ trợ đội ngũ marketing xây dựng nội dung truyền thông cho Công ty;

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học đại học chuyên ngành Luật, có ý định học Luật Sư

Ưu tiên sinh viên năm 3 và 4, năng động, nhiệt huyết, ham học hỏi.

Không yêu cầu kinh nghiệm chỉ cần đam mê học luật và tinh thần cầu tiến

Cẩn thận, trung thực, chịu trách nhiệm với công việc.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

Có máy tính laptop cá nhân

Parttime/Fulltime

Thời gian hợp tác tối thiểu 12 tháng

Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp theo thỏa thuận

Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội học hỏi và phát triển.

Được làm việc chuyên về pháp lý phục vụ làm pháp chế doanh nghiệp.

Được tiếp cận kiến thức cho việc học Luật Sư tại Học Viện Tư Pháp.

Được đào tạo để thực hiện công việc.

Được xác nhận thực tập và hỗ trợ tài liệu/hồ sơ cho việc tốt nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LUẬT TNHH AZVLAW

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin