Tuyển Trưởng phòng kinh doanh FINTECH DRACO CORPORATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 423/3 Âu Cơ, Phú Trung, Tân Phú, Tân Phú, Quận Tân Phú

Lập & Triển khai kinh doanh theo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận trên các kênh trực tiếp và online social network v.v..(Sản phẩm Cộng nghệ gồm: Phần mềm ERP, CRM, HRM, Ecommerce, Kế toán... & Hạ tầng số)

Lập & triển khai kế hoạch marketing trực tiếp & online theo mục tiêu doanh thu, lợi nhuận. (Sản phẩm Cộng nghệ gồm: Hạ tầng số & phần mềm ERP, CRM, HRM, Ecommerce)

Triển khai giao KPI doanh số Sale & KPI marketing số cho nhân viên Digital Sale marketing triển khai tổ chức thực hiện.

Lập kế hoạch & triển khai các chiến dịch marketing và chạy SEO...

Quản lý chi phí, kết quả kinh doanh & marketing theo Mục tiêu.

Quản lý thay đổi, xu hướng kinh doanh

Đo lường, đánh giá hiệu quả chiến dịch kinh doanh & marketing & kết quả doanh thu, lợi nhuận

Tổ chức, vận hành Phòng kinh doanh marketing công ty.

- Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm triển khai kinh doanh sản phẩm công nghệ số & các chiến dịch marketing số có cam kết doanh thu. Hiểu biết thị trường kinh doanh sản phẩm công nghệ số và phần mềm CNTT theo mô hình B2B.

- Hiểu biết sâu về Digital Sale, marketing, SEO & Có kinh nghiệm triển khai hoạt động kinh doanh & marketing trực tiếp và online trên các kênh & phượng tiện truyền thông, mạng xã hội và cộng đồng.

- Có kinh nghiệm triển khai các dịch vụ google ad, facebook ad .v.v..

- Có khả năng lập kế hoạch & triển khai Kế hoạch kinh doanh, chiến dịch marketing. Yêu cầu Demo kế hoạch theo mục tiêu giả định áp dụng cho các sản phẩm công nghệ số & phần mềm.

- Có kiến thức về marketing số & quản trị kinh doanh.

-Tốt nghiệp đại học về marketing & quản trị kinh doanh.

-Có năng lực triển khai kinh doanh sản phẩm công nghệ số và gia công phần mềm CNTT cho thị trường trong nước & quốc tế là lợi thế lớn.

- Chế độ lương cứng 10 - 15 triệu, BHXH + Lương tháng 13

-Chế độ lương kinh doanh thưởng 7 - 15% doanh số kinh doanh (Thực sales)

-Chế độ lương quản lý % doanh số phòng kinh doanh (Doanh số thực thu toàn bộ phòng kinh doanh hàng tháng)

-Chế độ thưởng hoàn thành KPI giữa năm & cuối năm.

- Chế độ nghỉ phép năm, thăm quan, phúc lợi theo tiêu chuẩn.

- Làm việc tại Quận Tân Phú, Tp hcm.

