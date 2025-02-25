Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 84

- 86 Bát Nàn, Phường Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận thông tin từ cấp trên, Hiểu các yêu cầu của dự án và hình thành ý tưởng sáng tạo
Trình bày và diễn họa thiết kế các phối cảnh 3D kiến trúc - nội ngoại thất, đảm bảo tính khả thi cho dự án.
Sử dụng mô hình 3D, kết cấu, ánh xạ và các kỹ thuật khác để tạo đồ họa, hiệu ứng hình ảnh và hoạt ảnh.
Tạo bảng phân cảnh để trực quan hóa các cảnh và tạo môi trường thực tế cho hình ảnh dự án.
Chịu trách nhiệm trước chủ trì về tiến độ và chất lượng thiết kế, đảm bảo tuân thủ quy định và yêu cầu của công ty
Thực hiện các công việc khác được phân công bởi Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam nữ. Tuổi từ 23. Sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Mỹ Thuật/Kiến trúc/Xây dựng, các nghành liên quan...
Tiếng Anh giao tiếp.
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (words, excel, duyệt mail...).
Sử dụng thành thạo các phần mềm và các công cụ thiết kế phổ biến hiện nay như Lumion, Photoshop, Autocad, Sketchup,Ps,...
Kỹ năng giao tiếp, trình bày và giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả và làm việc độc lập thông minh.
Kỹ năng tổ chức và quản lý thời gian hiệu quả.
Kỹ năng tư duy thẩm mỹ tốt, có khả năng sáng tạo.
Quá trình làm việc từ 1 năm kinh nghiệm trở lên.
Chăm chỉ, ham học hỏi.
Cẩn thận, nhạy bén, tinh tế, trung thực.
Đã từng làm việc trong môi trường Bất động sản.

Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại
Được làm việc tại tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản với không gian làm việc hiện đại, trang bị đầy đủ các tiện ích văn phòng.
Quy trình làm việc bài bản, chuyên nghiệp với môi trường làm việc năng động với các đồng nghiệp trẻ trung, nhiệt huyết, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân.
2. Được tạo điều kiện học tập và phát triển bản thân toàn diện
Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng và kiến thức chuyên môn bởi đội ngũ giảng viên nội bộ/khách mời giàu kinh nghiệm. Đồng thời cung cấp công cụ, tài liệu và nguồn lực cần thiết để tối ưu hóa trải nghiệm trong quá trình học tập và làm việc.
Được giao nhiệm vụ, công việc phù hợp với năng lực và định hướng cá nhân, đồng thời tạo điều kiện thử sức ở nhiều vai trò khác nhau trong các sự kiện/dự án nội bộ, giúp khám phá đam mê và khả năng tiềm ẩn của bản thân.
Định kỳ tổ chức các buổi trao đổi 1:1 với quản lý trực tiếp/Giám đốc Nhân sự để cập nhật các góp ý nhằm cải thiện kết quả công việc và năng lực cá nhân. Từ đó, nhận ra điểm mạnh và điểm yếu để xây dựng kế hoạch phát triển bản thân dài hạn.
3. Lộ trình phát triển sự nghiệp rõ ràng
Khám phá lộ trình nghề nghiệp: Được giới thiệu các lộ trình phát triển cụ thể trong lĩnh vực chuyên môn. Tham gia các buổi chia sẻ định hướng nghề nghiệp với các chuyên gia và lãnh đạo cấp cao, giúp hiểu rõ hơn về các cơ hội trong ngành.
Được xây dựng lộ trình công danh rõ ràng, minh bạch, giúp định hướng được lộ trình phát triển sự nghiệp tại Tập đoàn, đồng thời hiểu được các kiến thức, kỹ năng cần được trang bị, bổ sung trong quá trình phát triển.
4. Phúc lợi mở rộng và giá trị gia tăng
Tham gia bảo BHXH, BHYT, BHTN & ký Hợp đồng lao động khi vào chính thức.
Phụ cấp cơm trưa: 35.000 VNĐ/suất/ngày công thực tế (áp dụng cho cấp nhân viên).
Phúc lợi công đoàn: Sinh nhật, đám cưới, sinh con, thăm bệnh, tang chế...
Thưởng lương tháng 13, thưởng vinh danh cuối năm, thưởng hiệu quả công việc, thưởng các dịp lễ, tết (theo hiệu quả kinh doanh).
Chế độ xét nâng lương định kỳ hàng năm/tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc
Được nghỉ phéo năm và các dịp lễ, tết như 30/04 & 01/05, 02/09, Giỗ Tổ Hùng Vương, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch,... theo quy định Công ty.
Tham gia các sự kiện: Tất Niên, 08/03, 20/10, 19/11, 20/11, Giáng sinh, Trung thu, Halloween, Year End Party, teambuilding, Kick-Off dự án, sitetour, mở bán dự án...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

CÔNG TY CP SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN KHẢI HƯNG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 84-86 Bát Nàn, P.Bình Trưng Tây, TP.Thủ Đức, TP. HCM

