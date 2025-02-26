Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Renoma làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

7. Mô tả công việc:

• Tham gia vào quá trình thiết kế và phát triển phương án Kiến trúc cho các dự án của công ty như: Cao ốc văn phòng, Chung cư căn hộ, Nhà liền kề, Biệt thự, Shophouse, Khách sạn, Resort, …

• Lập và triển khai hồ sơ thiết kế qua các giai đoạn từ Concept Design (Thiết kế ý tưởng), Basic Design (Thiết kế cơ sở) đến Detail Design (Thiết kế kỹ thuật thi công):

+ Xây dựng ý tưởng kiến trúc, thiết kế phối cảnh 3D và diễn họa không gian kiến trúc

+ Bố trí mặt bằng công năng tối ưu (functional layout) theo tiêu chuẩn kỹ thuật và yêu cầu thiết kế

+ Triển khai chi tiết bản vẽ kỹ thuật kiến trúc, thể hiện thông số kỹ thuật và tính khả thi trong thi công

• Đưa ra các ý kiến chuyên môn và tư vấn trực tiếp đến Giám đốc Thiết kế

• Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế chuyên ngành (kết cấu, MEPF), nhà thầu thi công và Chủ đầu tư để giải quyết các vấn đề kỹ thuật phát sinh trong suốt quá trình triển khai dự án.

• Thực hiện kiểm tra, kiểm soát và rà soát hồ sơ thiết kế chi tiết, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN), và các yêu cầu kỹ thuật của Chủ đầu tư.

• Phối hợp với các bộ môn khác: Kết cấu, Cơ điện, Nội thất, Cảnh quan, … đảm bảo tính đồng bộ và tối ưu hóa hệ thống thiết kế tổng thể.

• Kiểm tra và rà soát bản vẽ, hồ sơ thiết kế để đảm bảo tính chính xác, khả năng thi công, tối ưu chi phí và hiệu suất sử dụng công trình.