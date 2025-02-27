Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 18e Cộng Hòa, Phường 4, quận Tân Bình, Ho Chi Minh City, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị bản vẽ chi tiết:

Tạo các bản vẽ chi tiết về kết cấu bao gồm dầm, cột, móng, liên kết,… bằng phần mềm thiết kế CAD.

Phát triển các bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt của công trình, thể hiện rõ các kích thước quan trọng, vật liệu sử dụng và phương pháp thi công.

Lập các bản vẽ chi tiết liên kết giữa các cấu kiện kết cấu, bao gồm thông tin về mối hàn, bu lông và các chi tiết kết nối khác.

Ghi chú đầy đủ các thông số kỹ thuật, kích thước, nhãn dán và các hướng dẫn lắp ráp để hỗ trợ công tác thi công.

Diễn giải thiết kế kỹ sư:

Chuyển đổi các thiết kế và thông số kỹ thuật do kỹ sư kết cấu cung cấp thành bản vẽ kỹ thuật dễ hiểu cho đội ngũ thi công.

Hiểu rõ thuật ngữ kỹ thuật, các tính toán và nguyên tắc thiết kế kết cấu để đảm bảo bản vẽ chính xác.

Phối hợp với kỹ sư và các bên liên quan:

Hợp tác với kỹ sư kết cấu, kiến trúc sư và các bên liên quan để đảm bảo bản vẽ phù hợp với yêu cầu thiết kế và tiêu chuẩn an toàn.

Quản lý tài liệu và hồ sơ bản vẽ:

Lưu trữ, cập nhật các bản vẽ và chỉnh sửa theo yêu cầu.

Duy trì lịch sử phiên bản của bản vẽ, đảm bảo tài liệu có thể truy xuất và sử dụng cho các dự án trong tương lai.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến xây dựng như Kỹ thuật cầu đường, Kỹ thuật dân dụng hoặc tương đương.

Không yêu cầu bằng cử nhân, ứng viên có chứng chỉ hoặc bằng cấp kỹ thuật liên quan vẫn được xem xét.

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong vai trò Triển khai bản vẽ kết cấu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm triển khai bản vẽ shop drawing, đặc biệt trong các lĩnh vực bê tông đúc sẵn, sàn căng cốt thép hoặc kết cấu thép.

Kỹ năng & Công cụ:

Thành thạo AutoCAD và MS Office.

Có kỹ năng cơ bản về Revit (bắt buộc).

Đọc hiểu tốt bản vẽ xây dựng và tài liệu kỹ thuật.

Ưu tiên:

Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại công ty tư vấn Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ cho thị trường Úc.

Có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh để hiểu yêu cầu công việc.

Chăm chỉ, có trách nhiệm và cam kết chất lượng công việc cao.

Tại CÔNG TY TNHH MANPOWER VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương tháng 13

Bonus KPI hàng tháng

Hỗ trợ phát triển chuyên môn và Tiếng Anh

Môi trường làm việc quốc tế

