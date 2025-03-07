Tuyển Kiến trúc sư Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 66 - 68 đường Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Có chuyên môn và kiến thức về kiến trúc, thiết kế không gian bên trong (tư vấn, cải tạo, quy hoạch không gian và xây dựng mới).

- Am hiểu bố trí không gian, lựa chọn màu sắc, hệ thống chiếu sáng, nguyên vật liệu, tùy chỉnh đồ nội thất và lắp đặt.

- Có kinh nghiệm thực tế về hoàn thiện chi tiết thi công

- Nắm rõ vật liệu và quy cách vật liệu nội thất bên trong

- Có khả năng cảm thụ nghệ thuật, có khiếu thẩm mỹ tốt.

- Kỹ năng giao tiếp và thuyết trình tốt.

- Kỹ năng quản lý dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Thiết kế nội thất.

- Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

- Có tư duy về bố cục, hình khối, màu sắc tốt.

- Đam mê làm việc trong lĩnh vực trang trí, thiết kế nội thất.

- Có tinh thần sáng tạo, cầu thị, ý chí phấn đấu và trách nhiệm cao trong công việc

- Năng lực tư duy độc lập và trình bày ý tưởng thiết kế.

- Thành thạo các phần mềm: Sketchup, AutoCad, 3Dmax hoặc phần mềm thiết kế khác.

Tại Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận

- Môi trường làm việc năng động, thân thiện và nhiều cơ hội học hỏi, phát triển.

- Có quyền bàn bạc, đề xuất các giải pháp thực hiện những vấn đề liên quan đến công việc với các thành viên trong bộ phận để giải quyết công việc có hiệu quả hơn.

- Tham gia BHXH theo quy định Luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thái Công Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.