Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam
- Hà Nội: LK35
- 04 kđt Phú Lương, phường phú lương, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn, email từ khách hàng và xử lý theo quy trình Công ty
Ghi nhận phản hồi, góp ý từ khách hàng và chuyển đến bộ phận liên quan.
Thực hiện các cuộc gọi định kỳ chăm sóc khách hàng theo kế hoạch, bán hàng và lên đơn trên phần mềm.
Cập nhật và quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống phần mềm của Công ty
Bảo mật chính sách của Công ty.
Thực hiện và làm việc đúng qui chế của Công ty, làm đầy đủ và nộp Báo Cáo đúng thời hạn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email,…)
Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp
Năng lực, kinh nghiệm: Đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ công việc của công ty
Tại Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, chuyên môn liên quan
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
