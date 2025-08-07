Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: LK35 - 04 kđt Phú Lương, phường phú lương, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng

Tiếp nhận cuộc gọi, tin nhắn, email từ khách hàng và xử lý theo quy trình Công ty

Ghi nhận phản hồi, góp ý từ khách hàng và chuyển đến bộ phận liên quan.

Thực hiện các cuộc gọi định kỳ chăm sóc khách hàng theo kế hoạch, bán hàng và lên đơn trên phần mềm.

Cập nhật và quản lý dữ liệu khách hàng trên hệ thống phần mềm của Công ty

Bảo mật chính sách của Công ty.

Thực hiện và làm việc đúng qui chế của Công ty, làm đầy đủ và nộp Báo Cáo đúng thời hạn.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ: Từ Trung cấp trở lên

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Email,…)

Giao tiếp tốt, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, nói lắp

Năng lực, kinh nghiệm: Đáp ứng được yêu cầu nghiệp vụ công việc của công ty

Tại Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Được yêu cầu cung cấp thông tin, công cụ phục vụ cho công tác chăm sóc khách hàng

Đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ, chuyên môn liên quan

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Beta_Pharma Việt Nam

