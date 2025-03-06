Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 84A Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Sáng tạo,thiết kế kiến trúc và nội thất theo đề bài được giao.
Đảm bảo tính mỹ quan, tính khả thi và công năng phù hợp với lĩnh vực F&B.
Phối hợp với các bộ phận có liên quan để triển khai và thực hiện dự án.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích lĩnh vực thiết kế F&B (cafe, nhà hàng, bar)
Tư duy thiết kế trẻ trung, ấn tượng, tránh nhàm chán.
Sử dụng tốt các phần mềm: AutoCad, Photoshop, Sketchup và các phần mềm render.
Khả năng giao tiếp và tư vấn tốt là 1 lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì
Lương từ 15.000.000đ - 18.000.000đ tuỳ theo năng lực
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng).
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động (Nghỉ lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN…).
Các chế độ tăng lương, thưởng cuối năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
