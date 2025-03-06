Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 84A Nguyễn Cửu Vân, phường 17, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Sáng tạo,thiết kế kiến trúc và nội thất theo đề bài được giao.

Đảm bảo tính mỹ quan, tính khả thi và công năng phù hợp với lĩnh vực F&B.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan để triển khai và thực hiện dự án.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích lĩnh vực thiết kế F&B (cafe, nhà hàng, bar)

Tư duy thiết kế trẻ trung, ấn tượng, tránh nhàm chán.

Sử dụng tốt các phần mềm: AutoCad, Photoshop, Sketchup và các phần mềm render.

Khả năng giao tiếp và tư vấn tốt là 1 lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 15.000.000đ - 18.000.000đ tuỳ theo năng lực

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (Được nghỉ 2 ngày thứ 7 trong tháng).

Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo Luật lao động (Nghỉ lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN…).

Các chế độ tăng lương, thưởng cuối năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN TRỊ VƯƠNG ANH

