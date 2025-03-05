Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận
- Khảo sát, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, hạ tầng kỹ thuật, nội thất, cảnh quan và quy hoạch các công trình
- Dựng phối cảnh công trình (3D Max, Sketchup,..) do Công ty làm chủ đầu tư
- Tham gia bảo vệ phương án kiến trúc với cơ quan chức năng (nếu có).
- Thiết kế phần kiến trúc các công trình dân dụng, quy hoạch tổng thể mặt bằng. Triển khai được tất cả các bước: sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.
- Viết thuyết minh thiết kế kiến trúc.
- Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế từ 01 năm trở lên
- Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCAD, Sketchup, 3D max, Photoshop, Luminion, Revit...và các phần mểm văn phòng và phần mềm chuyên dụng khác trong công tác thiết kế.
- Am hiểu sâu kiến thức về thiết kế kiến trúc, quy hoạch.
- Am hiểu hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn
- Tinh thần chủ động và làm việc có trách nhiệm, làm việc theo đội nhóm tốt.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hưởng mức lương cạnh tranh, theo năng lực từ 12-18 triệu/ tháng hoặc theo thoả thuận tuỳ theo năng lực (Chưa bao gồm các khoản phụ cấp: ăn ca, xăng xe, điện thoại...)
- Được tham gia BXHX, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và của Công ty.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, Du lịch, các hoạt động tập thể Team buiding...
- Đươc thưởng các ngày lễ/ tết và tháng lương thứ 13
- Được chủ động làm việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ
- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
