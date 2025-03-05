Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

- Khảo sát, lên ý tưởng, lập phương án thiết kế quy hoạch, thiết kế kiến trúc công trình, hạ tầng kỹ thuật, nội thất, cảnh quan và quy hoạch các công trình

- Dựng phối cảnh công trình (3D Max, Sketchup,..) do Công ty làm chủ đầu tư

- Tham gia bảo vệ phương án kiến trúc với cơ quan chức năng (nếu có).

- Thiết kế phần kiến trúc các công trình dân dụng, quy hoạch tổng thể mặt bằng. Triển khai được tất cả các bước: sơ bộ, thiết kế cơ sở, thiết kế bản vẽ thi công.

- Viết thuyết minh thiết kế kiến trúc.

- Triển khai bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ theo yêu cầu.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc/ Xây dựng.

- Có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực thiết kế từ 01 năm trở lên

- Sử dụng thành thạo các phần mềm AutoCAD, Sketchup, 3D max, Photoshop, Luminion, Revit...và các phần mểm văn phòng và phần mềm chuyên dụng khác trong công tác thiết kế.

- Am hiểu sâu kiến thức về thiết kế kiến trúc, quy hoạch.

- Am hiểu hệ thống các quy chuẩn, tiêu chuẩn

- Tinh thần chủ động và làm việc có trách nhiệm, làm việc theo đội nhóm tốt.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Đươc làm việc trong môi trường thân thiện, cởi mở

- Được hưởng mức lương cạnh tranh, theo năng lực từ 12-18 triệu/ tháng hoặc theo thoả thuận tuỳ theo năng lực (Chưa bao gồm các khoản phụ cấp: ăn ca, xăng xe, điện thoại...)

- Được tham gia BXHX, BHYT, BHTN theo quy định của luật lao động và của Công ty.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi: Thăm hỏi ốm đau, Du lịch, các hoạt động tập thể Team buiding...

- Đươc thưởng các ngày lễ/ tết và tháng lương thứ 13

- Được chủ động làm việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ

- Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VT-CONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin