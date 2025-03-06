Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
- Hồ Chí Minh: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp
Triển khai bản vẽ kỹ thuật từ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế
Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)
Phản hồi, tư vấn ngược lại cho Bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhắm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công,...(nếu có)
Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và đưa vào thi công
Cập nhật các thông tin điều chỉnh trong quá trình sản xuất (nếu có)
Xuất bản vẽ hoàn công, cung cấp bản vẽ này cho bộ phận Giám sát kỹ thuật thi công
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm liên quan đến triển khai kỹ thuật 2D, đặc biệt là Autocad...
Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 2 năm
Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: T2 – T7 ( T7 làm việc tới 16h30) 8h – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)
Nghỉ CN; lễ tết; nghỉ phép
Được tham gia BHXH đầy đủ các hoạt động teambuilding, du lịch, Tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
