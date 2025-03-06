Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

Khảo sát hiện trạng công trình, đo đạc, vẽ lại hiện trạng và bố trí mặt bằng 2D phù hợp
Triển khai bản vẽ kỹ thuật từ phương án 3D, nhận bàn giao từ bộ phận thiết kế
Triển khai ra bản vẽ shopdrawing 2D để sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất (tủ, giường, bàn, ghế,...)
Phản hồi, tư vấn ngược lại cho Bộ phận 3D các chi tiết thiết kế chưa hợp lý nhắm thống nhất bản vẽ thiết kế, giải pháp thi công,...(nếu có)
Chốt chi tiết bản vẽ với khách hàng và đưa vào thi công
Cập nhật các thông tin điều chỉnh trong quá trình sản xuất (nếu có)
Xuất bản vẽ hoàn công, cung cấp bản vẽ này cho bộ phận Giám sát kỹ thuật thi công

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên ngành Kiến trúc, Nội thất, Xây Dựng...
Thành thạo các phần mềm liên quan đến triển khai kỹ thuật 2D, đặc biệt là Autocad...
Đã có kinh nghiệm trong việc triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công nội thất ít nhất 2 năm

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 15-18 triệu/ tháng (deal theo năng lực)+ hiệu quả công việc.
Thời gian làm việc: T2 – T7 ( T7 làm việc tới 16h30) 8h – 17h30 (nghỉ trưa 1h30p)
Nghỉ CN; lễ tết; nghỉ phép
Được tham gia BHXH đầy đủ các hoạt động teambuilding, du lịch, Tăng lương định kỳ hàng năm dựa trên đánh giá hiệu quả công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ XÂY DỰNG NỘI THẤT THIÊN

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 95/13 Lương Định Của, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

