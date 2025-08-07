Tuyển Thực tập sinh kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 6 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tân Bình ...và 1 địa điểm khác, Quận 12

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh kinh doanh

Tư vấn về website phù hợp với nhu cầu của khách hàng

Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng hiện tại

Thực hiện các hoạt động chăm sóc khách hàng sau bán hàng

Phối hợp với các bộ phận liên quan để hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng làm việc

Yêu Cầu Công Việc

Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả

Có tinh thần cầu tiến, chịu được áp lực công việc cao

Thành thạo tin học văn phòng và các công cụ bán hàng online

Có kiến thức cơ bản về lĩnh vực công nghệ thông tin là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ, đào tạo kỹ năng công việc , có thu nhập.

- Tham gia vào các hoạt động tâp thể, du lịch, teambuilding

- Hỗ trợ lương (4-10 tr) tùy năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Nina

