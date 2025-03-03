Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư

- Thiết kế, phác thảo phương án kiến trúc, kiến trúc nội thất cho các dự án của công ty (Nhà liền kề, biệt thự, shophouse...)

- Lập hồ sơ, triển khai hồ sơ thiết kế từ giai đoạn TKCS đến TKTC

- Làm việc, phối hợp với các đối tác như Đơn vị Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ

- Phối hợp với các bộ môn khác: Kết cấu, MEP, Nội thất....

- Kiểm tra, kiểm soát, rà soát, phản biện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế kiến trúc các dự án.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc sư

- Có trên 03 năm kinh nghiệm thiết kế công trình nhà cao tầng, nhà liền kề, biệt thự

- Sử dụng thành thạo Auto cad 2d, Revit, sketup và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ BHXH

Được thưởng tết tháng 13

Được du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

