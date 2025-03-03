Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thiết kế, phác thảo phương án kiến trúc, kiến trúc nội thất cho các dự án của công ty (Nhà liền kề, biệt thự, shophouse...)
- Lập hồ sơ, triển khai hồ sơ thiết kế từ giai đoạn TKCS đến TKTC
- Làm việc, phối hợp với các đối tác như Đơn vị Tư vấn thiết kế, Nhà thầu thi công về các vấn đề liên quan đến công trình nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ
- Phối hợp với các bộ môn khác: Kết cấu, MEP, Nội thất....
- Kiểm tra, kiểm soát, rà soát, phản biện hồ sơ thiết kế, bản vẽ thiết kế kiến trúc các dự án.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp chuyên ngành kiến trúc sư
- Có trên 03 năm kinh nghiệm thiết kế công trình nhà cao tầng, nhà liền kề, biệt thự
- Sử dụng thành thạo Auto cad 2d, Revit, sketup và các phần mềm chuyên ngành liên quan.

Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN Thì Được Hưởng Những Gì

Đầy đủ các chế độ BHXH
Được thưởng tết tháng 13
Được du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG ART LAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65 NGUYỄN THỊ NHUNG, HIỆP BÌNH PHƯỚC, THỦ ĐỨC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

