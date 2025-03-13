Tuyển Kiến trúc sư Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An

Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 37 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Tiếp nhận và triển khai công việc thiết kế theo kế hoạch đã được phê duyệt.
Thiết kế phương án, xây dựng ý tưởng thiết kế.
Khảo sát, đo đạc hiện trạng công trình thực tế.
Triển khai hồ sơ bản vẽ chi tiết kiến trúc xây dựng; chiết xuất phối cảnh công trình (tiền kỳ và hậu kỳ) cho các dự án, công trình, diễn hoạ và triển khai bản vẽ chi tiết.
Làm việc và hợp tác cùng các team để hoàn thành dự án.
Lập kế hoạch, tiến độ thực hiện dự án được giao. Báo cáo kế hoạch thực hiện (tuần, ngày) theo công việc được phân công.
Chịu trách nhiệm về chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ và công năng sử dụng.
Nghiên cứu, cập nhật các sản phẩm mới, phong cách mới.
Phối hợp và làm việc với các bộ môn kỹ thuật liên quan: kết cấu, điện nước, phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, cảnh quan, dự toán, các nhà thầu phụ và cung cấp vật liệu khác.
Phối hợp cùng team khảo sát/kiểm tra xưởng sản xuất, nhà cung cấp: kiểm tra chất lượng, trao đổi kỹ thuật và theo dõi tiến độ sản xuất của nhà cung cấp
Phối hợp với công trường xử lý các vấn đề vướng mắc về mặt kỹ thuật.
Hỗ trợ nghiệm thu công trình.
Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại Học chuyên ngành Kiến trúc.
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về thiết kế, triển khai kỹ thuật công trình dân dụng: nhà phố, biệt thự, ….
Chịu được áp lực công việc tốt, dễ thích nghi với môi trường làm việc
Nắm vững kiến thức và làm việc thành thạo, hiệu quả.
Am hiểu về sản phẩm, vật liệu, phụ kiện và yêu cầu kỹ thuật trong lĩnh vực nội thất.
Sử dụng thành thạo các phần mềm liên quan chuyên ngành (3DS max, Auto Cad, Sketchup, Photoshop, Revit, … và có thể sử dụng Tiếng Anh là một lợi thế;
Sử dụng vi tính văn phòng (Word, Excel, PowerPoint)
Có tâm huyết với cộng việc; khả năng nắm bắt ý nhanh và truyền tải được ý tưởng.
Hiểu biết các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm của nhà nước và tiêu chuẩn ngành quốc tế liên quan đến công việc thiết kế kiến trúc và kết hợp các bộ môn khác.

Tại Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trườnglàm việc thoải mái.
Tinh thần làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ, thân thiện, môi trường trẻ trung, năng động.
Có sự thử thách và thăng tiến trong nghề nghiệp.
Được tạo mọi điều kiện, cơ hội phát triển nghề nghiệp theo năng lực của từng cá nhân.
Được tham gia đầy đủcác chế độ lao động,BHXH, BHYT, BHTN theo Quy địnhcủa Nhà nước
Các chế độ phúc lợi và các chế độ đãi ngộ khác của Công ty (tổ chức cácbuổi workshop trao đổi về chuyên ngành/kỹ năng, nghỉ phép, lễ tết, du lịch teambuilding hàng năm, các buổi review thưởng dự án 06 tháng/lần, review lương 1 năm/lần…)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Thái Thịnh An

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1, Tòa nhà 168, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. HCM

