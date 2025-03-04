Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
JobsGO Recruit

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại JobsGO Recruit

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại JobsGO Recruit

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 22 Đào Duy Anh, Phường 9 , Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Triển khai hồ sơ bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn từ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;
- Tham gia các cuộc họp và báo cáo thuyết trình với quản lý và các bộ phận có liên quan đến dự án;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết kế đúng kỹ thuật và phù hợp với các quy chuẩn pháp luật Việt Nam;
- Đề xuất các nguồn lực và hoạt động cần thiết để phát triển team thiết kế kỹ thuật theo hướng “don’t work harder, work smarter”;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Biết sử dụng phần mềm REVIT và các phần mềm chuyên dụng phục vụ thiết kế;
- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí: Triển khai hồ sơ kỹ thuật, quản lý hồ sơ kỹ thuật thi công.
- Có khả năng quản lý thời gian, làm việc chính xác, khoa học;
- Có khả năng lập kế hoạch
- Có khả năng thuyết trình, báo cáo, giao tiếp tốt (Tiếng Anh là một lợi thế);
- Có khả năng chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm với phần việc được giao;

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12- 14 triệu/ tháng.
- Được làm việc dưới sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm;
- Được tham gia BHYT,BHXH theo quy định;
- Được cung cấp bữa ăn nhẹ buổi chiều;
- Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật;
- Du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

