Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 22 Đào Duy Anh, Phường 9 , Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

- Triển khai hồ sơ bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn từ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;

- Tham gia các cuộc họp và báo cáo thuyết trình với quản lý và các bộ phận có liên quan đến dự án;

- Kiểm tra và đảm bảo thiết kế đúng kỹ thuật và phù hợp với các quy chuẩn pháp luật Việt Nam;

- Đề xuất các nguồn lực và hoạt động cần thiết để phát triển team thiết kế kỹ thuật theo hướng “don’t work harder, work smarter”;

- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kiến trúc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm

- Biết sử dụng phần mềm REVIT và các phần mềm chuyên dụng phục vụ thiết kế;

- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí: Triển khai hồ sơ kỹ thuật, quản lý hồ sơ kỹ thuật thi công.

- Có khả năng quản lý thời gian, làm việc chính xác, khoa học;

- Có khả năng lập kế hoạch

- Có khả năng thuyết trình, báo cáo, giao tiếp tốt (Tiếng Anh là một lợi thế);

- Có khả năng chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm với phần việc được giao;

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương từ 12- 14 triệu/ tháng.

- Được làm việc dưới sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm.

- Lương tháng 13, thưởng cuối năm;

- Được tham gia BHYT,BHXH theo quy định;

- Được cung cấp bữa ăn nhẹ buổi chiều;

- Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật;

- Du lịch hàng năm;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin