Tuyển Kiến trúc sư JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại JobsGO Recruit
- Hồ Chí Minh:
- 22 Đào Duy Anh, Phường 9 , Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
- Triển khai hồ sơ bản vẽ kỹ thuật trong các giai đoạn từ thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công;
- Tham gia các cuộc họp và báo cáo thuyết trình với quản lý và các bộ phận có liên quan đến dự án;
- Kiểm tra và đảm bảo thiết kế đúng kỹ thuật và phù hợp với các quy chuẩn pháp luật Việt Nam;
- Đề xuất các nguồn lực và hoạt động cần thiết để phát triển team thiết kế kỹ thuật theo hướng “don’t work harder, work smarter”;
- Chi tiết công việc sẽ được trao đổi khi tham gia phỏng vấn.
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm
- Biết sử dụng phần mềm REVIT và các phần mềm chuyên dụng phục vụ thiết kế;
- Có kinh nghiệm làm việc tại các vị trí: Triển khai hồ sơ kỹ thuật, quản lý hồ sơ kỹ thuật thi công.
- Có khả năng quản lý thời gian, làm việc chính xác, khoa học;
- Có khả năng lập kế hoạch
- Có khả năng thuyết trình, báo cáo, giao tiếp tốt (Tiếng Anh là một lợi thế);
- Có khả năng chủ động giải quyết công việc và chịu trách nhiệm với phần việc được giao;
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Được làm việc dưới sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm.
- Lương tháng 13, thưởng cuối năm;
- Được tham gia BHYT,BHXH theo quy định;
- Được cung cấp bữa ăn nhẹ buổi chiều;
- Nghỉ thứ 7 và Chủ nhật;
- Du lịch hàng năm;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
