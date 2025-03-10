Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 46/20 Lê Đình Thám, Phường Tân Quý,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương Thỏa thuận

Triển khai các bản vẽ kỹ thuật thi công

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công 2D phần kết cấu bê tông cốt thép.

Triển khai bản vẽ kỹ thuật thi công 2D phần kết cấu thép.

Triển khai bản vẽ kiến trúc/ kết cấu theo concept & thiết kế cơ sở. Hoàn toàn là khai triển bản vẽ, không có task thiết kế.

Thực hiện các bản vẽ của toàn bộ quá trình thiết kế từ Thiết kế cơ sở đến Bản vẽ thi công trong khung thời gian của dự án theo như quy chuẩn của công ty.

Kiểm tra chất lượng bản vẽ để đảm bảo đúng với quy chuẩn của công ty.

Tham gia họp như một phần của điều phối thiết kế và đảm bảo deadline và các mốc quan trọng.

Bắt buộc phải làm việc theo quy chuẩn của công ty, luôn đoàn kết với team member.

Lập dự toán khối lượng và giá thầu theo yêu cầu công việc

Các công việc khác khi được yêu cầu

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm triển khai kiến trúc/ kết cấu từ 3 năm trở lên.

Bằng cấp chuyên môn và các ngành liên quan.

Thành thạo Xref. Expert in Xref

Khả năng quản lý, tổng quát hóa bản vẽ và chi tiết hóa tốt.

Ưu tiên có thể giao tiếp tiếng Anh / Kĩ năng viết tiếng Anh chuyên ngành kỹ thuật là điểm cộng.

Trung thực, chăm chỉ, cẩn thận, có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm, có khả năng làm việc dưới áp lực.

Có khả năng overtime khi cần thiết.

Chi tiết sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết theo chính sách của Công ty

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Các chế độ khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHẠM GIA

