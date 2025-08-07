Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH ĐẠT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 78 đường Dẫn , Cầu Phú Long, P.Lái Thiêu, Thuận An, Huyện Củ Chi

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

LĨNH VỰC: VẢI LƯỚI, VẢI LƯỚI TEXTILENE..., VẢI CANVAS, VẢI NỈ, DA,

- Quảng bá và bán sản phẩm công ty đến khách hàng

- Thiết lập, phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với khách hàng.

- Trách nhiệm quản lý đơn hàng: tìm mẫu, báo giá, lên đơn. Xử lý lỗi, đổi trả hàng.

- Liên tục cải tiến sản phẩm và dịch vụ qua phản hồi thị trường.

- Và các nhiệm vụ khác liên quan đến bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc là nhân viên bán hàng. Ưu tiên có kinh nghiệm.

- Am hiểu kiến thức về ngành vải là một lợi thế.

- Trung thực, nhiệt tình, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

- Có khả năng giao tiếp tiếng Trung. (Không bắt buộc)

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH ĐẠT Thì Được Hưởng Những Gì

LƯƠNG: 7.000.000Đ - 9.000.000Đ ( CHƯA BAO GỒM HOA HỒNG)

Công ty hỗ trợ cơm trưa, cơm tăng ca

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường thoải mái, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĨNH THỊNH ĐẠT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin