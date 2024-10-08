Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
- Hà Nội: Lê Văn Quới
- Bình Trị Đông A, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tiếp nhận và xử lý nguồn data khách hàng
Tìm kiếm, khai thác phát triển hệ thống khách hàng, khách sỉ, đại lý
Chăm sóc các hệ thống đại lý có sẵn, doanh số ổn định tại thị trường các quận nội đô của Hà Nội và TP HCM
Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng
Hỗ trợ chốt đơn và lên đơn cho khách
Báo cáo các cấp quản lí về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Úng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên có kinh nghiệm nghành hàng mẹ và bé, mỹ phẩm
Kỹ năng giao tiếp, chốt đơn, nhanh nhẹn và nhiệt tình
KHÔNG ÁP KPI, không telesale gọi điện
Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12-15 triệu+ % Doanh số+ Phụ cấp hàng tháng
Đóng BHXH theo quy định
Cấp máy tính làm việc
Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động: du lịch, gala cuối năm, teambuilding
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
