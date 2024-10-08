Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lê Văn Quới - Bình Trị Đông A, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Tiếp nhận và xử lý nguồn data khách hàng Tìm kiếm, khai thác phát triển hệ thống khách hàng, khách sỉ, đại lý Chăm sóc các hệ thống đại lý có sẵn, doanh số ổn định tại thị trường các quận nội đô của Hà Nội và TP HCM Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng Hỗ trợ chốt đơn và lên đơn cho khách Báo cáo các cấp quản lí về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm

Tiếp nhận và xử lý nguồn data khách hàng

Tìm kiếm, khai thác phát triển hệ thống khách hàng, khách sỉ, đại lý

Chăm sóc các hệ thống đại lý có sẵn, doanh số ổn định tại thị trường các quận nội đô của Hà Nội và TP HCM

Duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng

Hỗ trợ chốt đơn và lên đơn cho khách

Báo cáo các cấp quản lí về nhu cầu, vấn đề, mối quan tâm của khách hàng và hoạt động của đối thủ cạnh tranh và tiềm năng trong việc phát triển kinh doanh sản phẩm

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Úng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương Ưu tiên có kinh nghiệm nghành hàng mẹ và bé, mỹ phẩm Kỹ năng giao tiếp, chốt đơn, nhanh nhẹn và nhiệt tình KHÔNG ÁP KPI, không telesale gọi điện

Úng viên đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên có kinh nghiệm nghành hàng mẹ và bé, mỹ phẩm

Kỹ năng giao tiếp, chốt đơn, nhanh nhẹn và nhiệt tình

KHÔNG ÁP KPI, không telesale gọi điện

Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12-15 triệu+ % Doanh số+ Phụ cấp hàng tháng Đóng BHXH theo quy định Cấp máy tính làm việc Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động: du lịch, gala cuối năm, teambuilding

Mức lương: 12-15 triệu+ % Doanh số+ Phụ cấp hàng tháng

Đóng BHXH theo quy định

Cấp máy tính làm việc

Môi trường làm việc trẻ, năng động, chuyên nghiệp. Thường xuyên tổ chức các hoạt động: du lịch, gala cuối năm, teambuilding

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TVV Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin