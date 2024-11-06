Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Theo dõi và kiểm tra việc thực hiện các biện pháp an toàn tại nơi làm việc.
Cung cấp hướng dẫn và tư vấn cho nhân viên về các quy trình an toàn
Tương tác với nhà thầu để làm thẻ ra vào nhà máy.
Quản lý giấy phép của nhà thầu phụ
Hướng dẫn an toàn nội bộ các chuyên đề an toàn cho cán bộ giám sát xây dựng, an toàn viên dự án và công nhân hoặc hướng dẫn tham gia các khóa huấn luyện an toàn theo quy định.
Quản lý, lên kế hoạch và chủ trì triển khai các kế hoạch diễn tập sự cố khẩn cấp, tai nạn lao động, cháy nổ.
Theo dõi và tổng hợp các dữ liệu và báo cáo về an toàn, 5S tại các công trường dự án, tổng kết đánh giá và đưa ra cải tiến để nâng cao hiệu quả trong quản lý an toàn vệ sinh lao động.
Tham vấn xây dựng biện pháp thi công an toàn và đánh giá rủi ro, phân tích an toàn cho dự án.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, An toàn lao động, Kỹ sư...và các chuyên ngành có liên quan.
Kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực xây dựng, thi công công trình (ưu tiên kinh nghiệm điện mặt trời)
Kỹ năng giao tiếp tốt để truyền đạt thông tin và hướng dẫn cho các nhân viên khác
Am hiểu về các quy định, luật lệ liên quan đến an toàn lao động
Trách nhiệm trong công việc.
Chủ động trong công việc
Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng lễ/ tết, thưởng hiệu quả công việc, thưởng hiệu quả dự án.
Cơ hội tăng lương ít nhất 1 năm/ lần.
Phúc lợi/Chế độ
Cơ hội phát triển nghề nghiệp
Bảo hiểm 24/24
Đối tượng được xem xét hỗ trợ gói bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe toàn diện
Chế độ nghỉ phép theo đúng quy định của nhà nước
Tham gia các hoạt động thể thao: Chạy Marathon, cầu lông và bóng đá...
Môi trường làm việc
Không gian làm việc cởi mở, đồng nghiệp thân thiện, nhiệt tình và hỗ trợ.
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7
Địa điểm làm việc: Hải Phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁCH KHOA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 47 Lê Văn Thịnh, khu phố 5, Phường Bình Trưng Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

