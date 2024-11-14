Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Xây Dựng - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Phan Gia Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 17 Triệu

Mức lương 15 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 25 Đường số 7, KDC Cityland Center Hills, Phường 7, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 15 - 17 Triệu

Cán bộ Giám sát an toàn lao động của phải có Giấy chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về an toàn lao động do Cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp.

Trực tiếp giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra an toàn lao động – Bảo hộ lao động trên công trường như: Nhắc nhở người lao động thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn – Bảo hộ lao động cho cá nhân và tập thể.

Tham gia góp ý cho Ban chỉ huy công trường và các đội thi công về các biện pháp thực hiện thi công đảm bảo an toàn lao động, góp ý xây dựng bổ sung về các tình huống trong thi công nhằm đảm bảo an toàn lao động , hạn chế tối đa tai nạn cho người và thiết bị.

Hướng dẫn giúp công trường và công ty các thủ tục khai báo,điều tra về tai nạn lao động ( nếu xảy ra ) theo đúng quy định hiện hành của Pháp Luật. Tìm mọi biện pháp cùng với lãnh đạo công trường làm việc với các cơ quan chức năng Nhà nước để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tránh ảnh hưởng đến tiến độ thi công của công trình và giảm thiểu tối đa thiệt hại do xảy ra tai nạn lao động.

Lập sổ nhật ký công trình về ATLĐ để theo dõi công tác an toàn hằng ngày và hướng dẫn Ban chỉ huy lập các biển báo, nội quy an toàn trên công trường.

Họp bàn về công tác an toàn – bảo hộ lao động khi công ty hoặc công trường tổ chức kiểm điểm có liên quan đến công tác an toàn lao động.

Thực hiện các báo cáo an toàn lao động theo hệ thống báo cáo nội bộ do Công ty quy định và theo yêu cầu đại diện Chủ đầu tư của dự án.

Có thể đi tỉnh ĐỒng Tháp và Đồng Nai ( Công ty lo chỗ ở, ăn uống tự túc)

Có kinh nghiệm làm HSE 1 năm trở lên

Với Mức Lương 15 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Đảm bảo Cán bộ giám sát có đủ năng lực, trình độ chuyên môn về ATLĐ để đáp ứng yêu cầu công việc của Ban chỉ huy

- Cán bộ giám sát tuân thủ chỉ đạo, yêu cầu thực hiện công việc của Ban chỉ huy

- Thực hiện các chế độ báo cáo theo yêu cầu của Ban chỉ huy hoặc Đại diện Chủ đầu tư công trình xây dựng.

- Trong trường hợp khẩn cấp có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cán bộ an toàn có quyền yêu cầu người có trách nhiệm (Chỉ huy công trường hoặc cán bộ của công ty) đình chỉ công việc thi công để tổ chức lại cho an toàn.

Trình độ học vấn chuyên môn

- Trình độ chuyên môn

Năng lực

Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Phan Gia Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Thời gian làm việc : Hành chính 8 giờ/ngày - Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

- Có thể tăng ca theo yêu cầu của Ban chỉ huy. Công ty sẽ trả thêm tiền làm ngoài giờ theo hệ số sau:

Làm tăng ca nhân hệ số 1.5 giờ làm việc ngày thường.

Làm ngày chủ nhật nhân hệ số 2 giờ làm việc ngày thường.

Làm ngày lễ nhân hệ số 3 giờ làm việc ngày thường.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Xây Dựng - Dịch Vụ - Kỹ Thuật Phan Gia Phát

