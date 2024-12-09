Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Sen làm việc tại Quảng Nam thu nhập 15 - 20 Triệu

- Kiểm tra, giám sát về việc tuân thủ của BCH, nhà thầu về việc các hạng mục thi công đều có biện pháp thi công, quy trình làm việc an toàn theo quy định của Công ty và của Pháp luật ban hành

- Phối hợp với giám sát ATLĐ các site xây dựng nội quy, quy chế, quy định, kế hoạch HSE, các nguyên tắc quản lý HSE cho công trình được phân công

- Đề xuất sơ đồ tổ chức HSE công trình, phân công nhân sự kiểm tra HSE công trình.

- Tư vấn cho Giám đốc dự án, CHT các vấn đề liên quan đến HSE tại công trình.

- Tổ chức triển khai hệ thống HSE theo quy định Công ty cho công trình.

- Tổ chức huấn luyện, hướng dẫn công tác huấn luyện an toàn, đào tạo ý thức về công tác HSE và cách xử lý khi có sự cố về an toàn lao động cho tất cả nhân sự đang công tác tại công trình..

- Phối hợp với CHT, Thầu phụ/Đội thi công tổ chức sinh hoạt HSE đầu tuần cho công trình để nhắc nhở và hướng dẫn định kỳ về việc tuân thủ các quy trình, quy định HSE tại công trình.

- Giám sát nhận thức HSE và cung cấp thông tin về làm việc an toàn hằng ngày được phát hành bởi Phòng ATLĐ Công ty đến tất cả nhân sự làm việc tại công trình - Tổ chức và kiểm tra thường xuyên các hoạt động ứng phó các tình huống khẩn cấp, đảm bảo tính sẵn sàng các trang thiết bị ứng cứu sự cố khẩn cấp, thuốc, thiết bị y tế,... khi cần thiết áp dụng.

- Thực hiện đo lường kiểm soát môi trường để đảm bảo môi trường làm việc tại công trình.

- Tổ chức các cuộc họp HSE hằng tuần với Giám sát ATLĐ (CT) và quản lý của các nhà thầu phụ.

- Tổ chức kiểm tra công trình hằng ngày và và kiểm tra các hoạt động của nhà thầu phụ để nhắc nhở Thầu phụ/Đội thi công tuân thủ quy định HSE.

- Phát hiện xử lý kịp thời các nguy cơ xảy ra mất an toàn tại công trình, báo cáo kịp thời cho cấp trên tình trạng, hiện tượng xảy ra, phương pháp xử lý ...

- Lập biên bản và tham gia xử lý tất cả các trường hợp vi phạm nội quy, quy định HSE tại công trình, đề xuất xử phạt cá nhân, tập thể vi phạm và đề xuất phương án xử lý.

- Khoanh vùng cảnh báo các khu vực có nguy cơ mất an toàn lao động và các nguy cơ xảy ra tai nạn cao và đề xuất các biện pháp khắc phục.

- Kiểm soát an toàn máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn tại công trình.

- Kịp thời báo cáo cho Trưởng phòng thi công, các khó khăn vướng mắc ngoài khả năng cho phép xử lý.