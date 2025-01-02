Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Liên Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Công ty TNHH thương mại dịch vụ Liên Minh, 90/1 Yên Thế, Phường 2, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương Thỏa thuận

Soạn thảo quy trình kiểm soát, quản lý an toàn và phân tích rủi ro trong quá trình thi công

Giám sát, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình thi công.

Chuẩn bị giấy phép, trình kí các bên trước khi thi công.

Chuẩn bị giấy tờ thủ tục vào ra công trường cho nhân sự/xe cộ/vật tư.

Tổ chức và huấn luyện an toàn cho công nhân tham gia dự án.

Báo cáo công tác an toàn theo yêu cầu dự án.

Phối hợp với các bên liên quan giải quyết công việc tại công trường.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học/cao đẳng an toàn lao động.

Kinh nghiệm giám sát >= 3 năm (hoặc 3 công trình).

Nắm rõ quy định pháp luật liên quan an toàn lao động.

Sử dụng được tiếng anh trong công việc tại công trường(đọc bản vẽ/giao tiếp).

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Liên Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh hấp dẫn

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, tham gia các dự án lớn, có nhiều cơ hội thăng tiến;

Đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên;

Trang bị đầy đủ dụng cụ lao động cần thiết; - Đóng BHXH, BHYT theo quy định của nhà nước;

Chế độ đãi ngộ cao, Thưởng lễ tết theo quy định của công ty, lương tháng 13

Hưởng các chính sách phúc lợi công đoàn theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Liên Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.