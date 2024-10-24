Tuyển Kỹ Sư Bảo Trì thu nhập 13 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hải Phòng

Mức lương 13 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: KCN DeepC - Đình Vũ - Đông Hải 2 - Hải An - Hải Phòng, Hải An

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 13 - 20 Triệu

Kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì máy móc theo định kỳ Thực hiện các hoạt động cải tiến, nâng cao hiệu quả cho thiết bị máy móc. Thực hiện các hoạt động, phương pháp để xử lý và hạn chế các sự cố xảy ra với thiết bị, máy móc trong quá trình sản xuất. Làm báo cáo và các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý người Hàn

Với Mức Lương 13 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành kỹ thuật điện, cơ khí, chế tạo máy

- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì thiết bị, máy móc

- Chấp nhận đi công tác khi có yêu cầu từ cấp trên. Có thể đi công tác và làm việc tại nước ngoài (Hàn, Thái, Nhật..) trong thời gian 1 tuần đến 3 tháng

- Tiếng hàn giao tiếp là 1 lợi thế.

Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : thỏa thuận khi phỏng vấn

- Môi trường làm việc năng động, thu nhập ổn định

- Được nghỉ thứ bảy luân phiên

- Phúc lợi: Tham gia BHXH, BH24h, Nghỉ hè, Nghỉ Lễ hưởng nguyên lương HĐLĐ, Thưởng tháng 13, quà Tết, thâm niên, tăng lương hàng năm, có xe đưa đón, tiệc tất niên....(24 công hành chính, thứ 7 nghỉ luân phiên).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH SEM DIAMOND

