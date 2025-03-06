Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà
Ngày đăng tuyển: 06/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: 10

- 12 triệu + doanh số bán hàng + phụ cấp (xăng xe đi lại) (Tổng lương đến hơn 20tr).

- Cơ hội cao được thăng tiến lên cấp quản lí.

- Chế độ đãi ngộ tốt, cơ hội được cử đi đào tạo tại Nhật, Singapore, Thái Lan.

- Được đóng đầy đủ bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN theo Luật quy định.

- Lương + thưởng theo doanh thu bán hàng, thưởng Tết, lễ,..

- Thứ 7, Chủ nhật được nghỉ

- Du lịch hè, du xuân và các hoạt động tập thể do Công ty tổ chức.

- Lương tháng 13 ( tháng 14, 15... nếu kết quả kinh doanh tốt ).

- C, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tư vấn bán hàng ngành cơ khí cắt gọt kim loại chính xác, kỹ thuật đo lường chính xác, làm việc tại Hải Phòng và các tỉnh lân cận.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính : Nam
- Đã tốt nghiệp ngành cơ khí, cơ khí chế tạo máy, cơ điện tử ( Ứng viên làm việc tại Hồ Chí Minh ưu tiên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm thiết kế và đo lường 3D )
- Nhiệt tình trong công việc. Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ứng viên sẽ được đào tạo kiến thức chuyên môn nếu trúng tuyển.
- Đặc biệt ưu tiên các ứng viên tiếng Anh tốt và có kinh nghiệm trong đo lường cơ khí (đã làm việc tại các phòng QC, QA các nhà máy gia công cơ khí).

Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng: 10 - 12 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tinh Hà

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà Diamond Flower, Lê Văn Lương, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

