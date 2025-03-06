Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: 4b P. Lương Khánh Thiện, Máy Tơ, Ngô Quyền, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Phụ trách việc tổng hợp, phân tích số liệu kế toán từ các nguồn khác nhau.

Kiểm tra tính chính xác và hợp lý của các báo cáo kế toán.

Lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm) và các báo cáo quản lý khác theo yêu cầu.

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch ngân sách và kiểm soát chi phí.

Hỗ trợ kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập.

Cập nhật và quản lý hệ thống chứng từ kế toán.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên liên quan đến lĩnh vực kế toán tổng hợp trong công ty xuất nhập khẩu và phân phối hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong vị trí Kế toán tổng hợp.

Nắm vững các quy định, chuẩn mực kế toán hiện hành của Việt Nam.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin và lập báo cáo chính xác.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bán lẻ, hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) hoặc xuất nhập khẩu là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận và cạnh tranh so với thị trường

Chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định

Thưởng các ngày lễ, tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HUMAN PROFESSIONAL MACADAMIA

