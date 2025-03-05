Tuyển Nhân viên kinh doanh Sun Flower Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Nhân viên kinh doanh Sun Flower Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Sun Flower Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
Sun Flower Hải Phòng

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Sun Flower Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- 35a Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao dịch với khách hàng thuê lưu trú, giữ khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới, ký kết hợp đồng
- Chăm sóc, giải quyết các yêu cầu của khách hàng
- Hỗ trợ các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.
- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, nhạy bén
- Kỹ năng xử lý tình huống tốt
- Tiếng Anh tốt

Tại Sun Flower Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận
- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm do nhà nước quy định: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Được hưởng thêm chế độ bảo hiểm 24/24.
- Thưởng các dịp lễ: Tết dương lịch, ngày giỗ tổ, ngày quốc tế lao động, ngày quốc khánh.
- Thưởng Tết âm lịch một tháng lương/Thưởng tháng lương thứ 13 một tháng lương
- Thưởng vượt doanh thu tháng/Được hưởng bữa ăn do Công ty đài thọ.
- Du lịch Công ty hàng năm/Môi trường làm việc chuyên nghiệp/Có cơ hội thăng tiến./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun Flower Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Sun Flower Hải Phòng

Sun Flower Hải Phòng

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 35A phố Văn Cao, Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, Thành phố Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

