Tuyển Nhân viên kinh doanh Sun Flower Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - 35a Văn Cao, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Quận Ngô Quyền

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Giao dịch với khách hàng thuê lưu trú, giữ khách hàng cũ, phát triển khách hàng mới, ký kết hợp đồng

- Chăm sóc, giải quyết các yêu cầu của khách hàng

- Hỗ trợ các công việc có liên quan khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

- Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nhanh nhẹn, nhạy bén

- Kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Tiếng Anh tốt

Tại Sun Flower Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận

- Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm do nhà nước quy định: bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Được hưởng thêm chế độ bảo hiểm 24/24.

- Thưởng các dịp lễ: Tết dương lịch, ngày giỗ tổ, ngày quốc tế lao động, ngày quốc khánh.

- Thưởng Tết âm lịch một tháng lương/Thưởng tháng lương thứ 13 một tháng lương

- Thưởng vượt doanh thu tháng/Được hưởng bữa ăn do Công ty đài thọ.

- Du lịch Công ty hàng năm/Môi trường làm việc chuyên nghiệp/Có cơ hội thăng tiến./.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sun Flower Hải Phòng

