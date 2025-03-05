Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm khách hàng thuê căn hộ và khách sạn
Chăm sóc các khách hàng của Công ty
Tìm kiếm, phát triển quỹ phòng
Thực thi các kế hoạch kinh doanh của Giám đốc
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là lợi thế
Nhiệt tình trong công việc, không ngại di chuyển
Có mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhiệt tình trong công việc, không ngại di chuyển
Có mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cơ bản hấp dẫn đối với người mới bắt đầu, có thể thoả thuận cao hơn nếu bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Các khoản thưởng lễ, Tết tùy thuộc vào chính sách của công ty.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo, phát triển bản thân.
Làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú cao cấp, tiếp xúc với tệp khách hàng đa dạng (bao gồm cả khách quốc tế), giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.
Cơ hội mở rộng mối quan hệ với các đối tác, công ty lữ hành, doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…
Các khoản thưởng lễ, Tết tùy thuộc vào chính sách của công ty.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo, phát triển bản thân.
Làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú cao cấp, tiếp xúc với tệp khách hàng đa dạng (bao gồm cả khách quốc tế), giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.
Cơ hội mở rộng mối quan hệ với các đối tác, công ty lữ hành, doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI