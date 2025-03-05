Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng thuê căn hộ và khách sạn
Chăm sóc các khách hàng của Công ty
Tìm kiếm, phát triển quỹ phòng
Thực thi các kế hoạch kinh doanh của Giám đốc
Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là lợi thế
Nhiệt tình trong công việc, không ngại di chuyển
Có mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản hấp dẫn đối với người mới bắt đầu, có thể thoả thuận cao hơn nếu bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực.
Các khoản thưởng lễ, Tết tùy thuộc vào chính sách của công ty.
Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo, phát triển bản thân.
Làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú cao cấp, tiếp xúc với tệp khách hàng đa dạng (bao gồm cả khách quốc tế), giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.
Cơ hội mở rộng mối quan hệ với các đối tác, công ty lữ hành, doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

