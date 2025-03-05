Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm khách hàng thuê căn hộ và khách sạn

Chăm sóc các khách hàng của Công ty

Tìm kiếm, phát triển quỹ phòng

Thực thi các kế hoạch kinh doanh của Giám đốc

Các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh là lợi thế

Nhiệt tình trong công việc, không ngại di chuyển

Có mong muốn gắn bó và phát triển lâu dài cùng Công ty

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cơ bản hấp dẫn đối với người mới bắt đầu, có thể thoả thuận cao hơn nếu bạn đã có kinh nghiệm trong lĩnh vực.

Các khoản thưởng lễ, Tết tùy thuộc vào chính sách của công ty.

Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp, chủ động sáng tạo, phát triển bản thân.

Làm việc trong ngành dịch vụ lưu trú cao cấp, tiếp xúc với tệp khách hàng đa dạng (bao gồm cả khách quốc tế), giúp phát triển kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ.

Cơ hội mở rộng mối quan hệ với các đối tác, công ty lữ hành, doanh nghiệp tổ chức sự kiện,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DL INDECO

