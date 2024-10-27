Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 33 lô 2A trung yên 11, trung hòa, cầu giấy, HN, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Lập các bản vẽ Shopdrawing và đưa ra các biện pháp về thi công công trình thoát nước một cách chi tiết, cụ thể.
- Lập các kế hoạch về thi công, các kế hoạch cung cấp vật tư cần thiết cho công trình, các thiết bị liên quan cho dự án.
- Kỹ sư cấp thoát nước sẽ là người đứng ra tổ chức việc triển khai các bản vẽ cho công trình cấp thoát nước, giám sát toàn bộ các hoạt động thi công, quá trình xây lắp hệ thống cấp thoát nước theo yêu cầu.
- Thực hiện việc giám sát thường xuyên về tiến độ thực hiện của các công trình, dự án, đốc thúc quá trình làm việc, tính toán về khối lượng, kiểm tra chất lượng cho các hàng mục đang được thực hiện hay đã hoàn thành tại công trường.
- Kỹ sư cấp thoát nước sẽ là người bóc tách các khối lượng vật tư phục vụ cho các công trình, dự án.
- Quản lý sát sao các vấn đề kỹ thuật, đội ngũ thầu phụ để có thể hoàn thành quá trình thi công theo đúng yêu cầu và tiến độ đưa ra trong kế hoạch ban đầu.
- Lập báo cáo gửi lên cấp trên về khối lượng công việc thực hiện hàng ngày (khối lượng hoàn thành/chưa hoàn thành) của các thầu phụ, công nhân làm việc.
- Chịu trách nhiệm về các vấn đề chất lượng, tiến độ thực hiện cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn môi trường, an toàn lao động trước chỉ huy trưởng.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành cấp thoát nước, có kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương; Ứng viên Nam/Nữ, tuổi từ 25 tuổi Thành thạo phần mềm dự toán, Office, Autocad; Nắm vững nghiệp quy định luật xây dựng, đấu thầu...; Có trách nhiệm trong công việc, Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực công việc. Chủ động trong giải quyết công việc...
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành cấp thoát nước, có kinh nghiệm 3 năm trở lên vị trí tương đương;
Ứng viên Nam/Nữ, tuổi từ 25 tuổi
Thành thạo phần mềm dự toán, Office, Autocad;
Nắm vững nghiệp quy định luật xây dựng, đấu thầu...;
Có trách nhiệm trong công việc, Trung thực, chăm chỉ, nhiệt tình, chịu áp lực công việc.
Chủ động trong giải quyết công việc...

Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc : 02 tháng Thu nhập: Lương cứng cơ bản + thưởng nóng + thưởng cuối năm + du lịch + cơ hội thăng tiến không giới hạn (thu nhập từ 10tr/tháng-12tr/ tháng) tùy theo năng lực. Được làm việc cùng đội ngũ có trình độ toàn diện, nhiệt tình chỉ bảo các kiến thức tổng hợp. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết...
Thử việc : 02 tháng
Thu nhập: Lương cứng cơ bản + thưởng nóng + thưởng cuối năm + du lịch + cơ hội thăng tiến không giới hạn (thu nhập từ 10tr/tháng-12tr/ tháng) tùy theo năng lực.
Được làm việc cùng đội ngũ có trình độ toàn diện, nhiệt tình chỉ bảo các kiến thức tổng hợp.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam

Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Trụ sở chính: Số 33, Lô 2A, đường Trung Yên 11, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

