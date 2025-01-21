Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu

Kỹ sư cấp thoát nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cấp thoát nước Tại Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 5, Tòa nhà PECOM, Số 415 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cấp thoát nước Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

- Số lượng: 02 người.
a. Quyền lợi
- Mức lương: Thoả thuận khi phỏng vấn (từ 8-20tr tuỳ theo năng lực)
- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi xã hội theo Luật Lao động (nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm…)
- Chế độ thưởng: theo thành tích; thưởng dự án, cuối năm
- Có nhiều cơ hội đi công tác các tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài.
- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, tự do sáng tạo và được lắng nghe trân trọng giá trị trình độ chuyên môn.
- Được tiếp xúc làm việc với nhiều kỹ sư giỏi, nhiều kinh nghiệm, được trải nghiệm và nhanh chóng trưởng thành.
b. Mô tả công việc:
- Thiết kế, thi công các công trình nhà máy xử lý nước cấp, nước thải, tuyến ống thu gom, truyền tải nước có quy mô lớn.
- Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình.
- Làm việc với các nhà cung cấp thiết bị chuyên ngành trong và ngoài nước.
- Quản lý và triển khai thực hiện dự án

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu

Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 4, 286 Quang trung, Hà Đông, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

