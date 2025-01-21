Tuyển Kỹ sư cấp thoát nước Công Ty Cổ Phần Bơm Châu Âu làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu

- Số lượng: 02 người.

a. Quyền lợi

- Mức lương: Thoả thuận khi phỏng vấn (từ 8-20tr tuỳ theo năng lực)

- Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BHTN và phúc lợi xã hội theo Luật Lao động (nghỉ phép, nghỉ mát hàng năm…)

- Chế độ thưởng: theo thành tích; thưởng dự án, cuối năm

- Có nhiều cơ hội đi công tác các tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường năng động, tự do sáng tạo và được lắng nghe trân trọng giá trị trình độ chuyên môn.

- Được tiếp xúc làm việc với nhiều kỹ sư giỏi, nhiều kinh nghiệm, được trải nghiệm và nhanh chóng trưởng thành.

b. Mô tả công việc:

- Thiết kế, thi công các công trình nhà máy xử lý nước cấp, nước thải, tuyến ống thu gom, truyền tải nước có quy mô lớn.

- Bóc tách khối lượng, lập dự toán công trình.

- Làm việc với các nhà cung cấp thiết bị chuyên ngành trong và ngoài nước.

- Quản lý và triển khai thực hiện dự án