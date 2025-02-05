Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống Web Application

Lập trình web Front-end, Back-end có hiểu biết PHP, Laravel, Nodejs, Python

Trao đổi, đánh giá công việc, làm việc với công ty mẹ bên Nhật

Giờ làm việc: Sáng: 08:30 – 12:00/Chiều: 13:00 – 17:30

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 2 năm làm việc với ngôn ngữ PHP, đã từng tham gia trao đổi với khách hàng trong dự án

Có kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS (SCSS), Javascript(Jquery)

Tiếng Nhật từ N2 trở lên

Sử dụng thành thạo Git

Có kiến thức cơ bản về PHP

Đã sử dụng cơ bản một số phần mềm design (Photoshop, Figma, ...)

Quyền Lợi

Lương: upto 25M thỏa thuận theo năng lực

Xem xét tăng lương và thưởng đánh giá 2 lần/năm

Hưởng 15 ngày phép hàng năm

Trợ cấp chứng chỉ ngôn ngữ và bằng cấp liên quan (Upto 2M mỗi tháng)

Cung cấp thiết bị làm việc, gửi xe miễn phí

Được tham gia vào dự án thực tế sau 2, 4 tuần làm việc

Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao trình độ chuyên môn

Được khẳng định minh, lộ trình thăng tiến rộng mở

Môi trường làm việc mở, trẻ trung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển

