Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY TNHH CAERUX LAB làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa C14 Bắc Hà, Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Tham gia phân tích, thiết kế, phát triển hệ thống Web Application
Lập trình web Front-end, Back-end có hiểu biết PHP, Laravel, Nodejs, Python
Trao đổi, đánh giá công việc, làm việc với công ty mẹ bên Nhật
Giờ làm việc: Sáng: 08:30 – 12:00/Chiều: 13:00 – 17:30
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 2 năm làm việc với ngôn ngữ PHP, đã từng tham gia trao đổi với khách hàng trong dự án
Có kinh nghiệm làm việc với HTML, CSS (SCSS), Javascript(Jquery)
Tiếng Nhật từ N2 trở lên
Sử dụng thành thạo Git
Có kiến thức cơ bản về PHP
Đã sử dụng cơ bản một số phần mềm design (Photoshop, Figma, ...)
Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: upto 25M thỏa thuận theo năng lực
Xem xét tăng lương và thưởng đánh giá 2 lần/năm
Hưởng 15 ngày phép hàng năm
Trợ cấp chứng chỉ ngôn ngữ và bằng cấp liên quan (Upto 2M mỗi tháng)
Cung cấp thiết bị làm việc, gửi xe miễn phí
Được tham gia vào dự án thực tế sau 2, 4 tuần làm việc
Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao trình độ chuyên môn
Được khẳng định minh, lộ trình thăng tiến rộng mở
Môi trường làm việc mở, trẻ trung, năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CAERUX LAB
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
