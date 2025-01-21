Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Ngày đăng tuyển: 21/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Kỹ sư cầu nối

Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cầu nối Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 147 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc trực tiếp với khách hàng và quản lý dự án người Hàn Quốc để hoàn thiện và phân tích các thông số kỹ thuật, yêu cầu dự án.
Dịch tài liệu dự án và storyboard. Dịch các báo cáo hàng tuần, hàng tháng, cũng như báo cáo về bảo mật và hiệu suất.
Tham gia các cuộc họp để phiên dịch tiếng Hàn và tiếng Việt cho các nhà phát triển và quản lý dự án người Hàn (phiên dịch realtime).
Sẵn sàng đi công tác khi cần thiết.
Địa điểm làm việc:
Tầng 13, Tòa nhà 789, Số 147 đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Hàn nâng cao từ TOPIK 5 trở lên.
Mong muốn trở thành Kỹ sư Cầu nối (BrSE).
Có kiến thức về kiểm thử phần mềm là một lợi thế lớn.
Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm IT Comtor, BA tiếng Hàn.
Có tư duy dịch vụ, tinh thần làm việc nhóm và kỹ năng giao tiếp tốt
Ưu tiên:
Các bạn có tiếng anh có thể giao tiếp được.
Các bạn đã từng làm việc trong mảng IT
Các bạn có kỹ năng phân tích
Các bạn có nguyện vọng thử thách ở mảng sale

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc lý tưởng, được tôn trọng:
Được làm việc trong một môi trường đạt được tiêu chuẩn cao về sự hài lòng của nhân viên.
Thời gian làm việc thoải mái: Thứ 2 – Thứ 6, flexible check in (Linh hoạt 8h/ngày, check in tiêu chuẩn 8h-8h45).
Chính sách làm việc remote linh hoạt lên tới 24 ngày/năm.
Chính sách đăng ký OT linh hoạt: OT remote và OT offline.
Chính sách Your times: nghỉ có hưởng lương lên tới 12 ngày trong năm và các ngày nghỉ lễ theo luật Lao động.
Văn phòng làm việc hạng A, không gian làm việc mở, khu pantry miễn phí đồ uống.
No Dresscode: trang phục đi làm thoải mái, tôn trọng cá nhân.
Tập trung hỗ trợ sự phát triển cá nhân:
Mentor 1-1, sát sao tận tình.
Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát triển sự nghiệp cùng với hệ thống career path (phát triển theo hướng chuyên gia hoặc hướng quản lý) đã được nghiên cứu, thử nghiệm trong nhiều năm.
Tham gia khóa học tiếng Nhật, tiếng Anh miễn phí.
Cơ hội tham gia nhiều dự án đa dạng, team size từ 10MM - 150MM.
Quy trình phát triển phần mềm chặt chẽ, theo các mô hình: Agile, Scrum, Waterfall.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí quản lý như: Project Manager, Account Manager, Delivery Manager,...
Quan tâm đặc biệt tới nhân viên:
Mức lương: Hấp dẫn, cạnh tranh với thị trường.
Thưởng nóng, thưởng lễ tết, lương tháng 13.
Xét tăng lương/thăng chức 2 lần/năm.
Chế độ chăm sóc phụ nữ: nghỉ có hưởng lương 1h/ngày nghỉ sau sinh cho nhân viên nữ có con dưới 18 tháng.
Bảo hiểm sức khỏe PVI miễn phí theo chính sách Omizen Care.
Tủ thuốc miễn phí chăm sóc sức khỏe cá nhân tại Văn phòng làm việc.
Khám sức khỏe thường niên tại phòng khám, bệnh viện hàng đầu Việt Nam cùng các chế độ BHXH theo quy định của nhà nước.
Được tham gia các CLB để nâng cao sức khỏe, tinh thần: CLB Bóng đá, CLB Cầu lông, CLB Yoga, ...
Du lịch thường niên, hoạt động team building hàng quý/năm.
Nhận Hồ sơ bằng Ngôn ngữ: Tiếng Hàn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 13, Tòa nhà 789, 147 đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

